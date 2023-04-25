МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Масштабных повышений пенсий с 1 мая не планируется, однако некоторым категориям пенсионеров станут платить больше, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры Торгово-промышленной палаты "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. Россиянам рассказали, у кого будет самая большая пенсия

"Например, тем, кто достиг 80 лет по закону в беззаявительном порядке полагается ежемесячная доплата в размере 7,5 тысячи рублей", — привела она пример.

Уволившимся в январе этого года пенсионерам вернут индексацию. Также в мае пересчитают пенсию у тех, кто представил в течение апреля дополнительные документы для учета нового стажа. В этих случаях дополнительное заявление тоже писать не нужно.

Вся информация по пенсионерам содержится в Социальном фонде. И если у пенсионера происходят изменения, которые отражаются в базе данных фонда, автоматически меняются и пенсионные выплаты.

Но есть изменения, о которых Социальному фонду неизвестно, и поэтому гражданин может получить доплаты только после обращения.

Например, людям старше 80 лет и инвалидам первой группы могут назначить компенсационную выплату в 1,2 тысячи рублей, если найдется трудоспособный человек, согласный за ними ухаживать. Если у пенсионера на иждивении оказались близкие родственники, размер надбавки составит треть фиксированной выплаты. В этих случаях пенсионер извещает Социальный фонд и может рассчитывать на изменение выплат.

Важно интересоваться своими правами — возможно, вам положены и другие выплаты, а вы о них не знаете, заключила Иванова-Швец.