МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. В мае вступает в силу закон, распространяющий режим налоговой тайны на данные о снятии с учета умерших граждан, рассказывает агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев. Нотариус рассказала, в каком случае не поможет завещание

После смерти человека вопросы наследования решаются не ранее, чем через полгода. В наследственную массу попадают и денежные средства, находившиеся на текущих, карточных, зарплатных и депозитных счетах покойного, пояснил эксперт.

Поэтому налоговые органы направляют в банки информацию о снятии с учета физических лиц в связи со смертью. Она включает в себя:

• дату записи в ЗАГСе о смерти;

• дату смерти;

• номер счета.

"Ранее такая информация становилась доступной неограниченному количеству банковских служащих, что нередко приводило к хищениям денежных средств со счетов умерших", — пояснил Соловьев.

В целях недопущения подобных ситуаций с 18 мая в силу вступают положения закона, в соответствии с которыми на информацию о снятии с учета граждан в связи со смертью распространяется запрет на разглашение сведений, составляющих налоговую тайну. Устанавливаются требования к специальному режиму хранения этих сведений и доступа к ним, отмечает юрист.

Закон также устанавливает ответственность за утрату документов, содержащих указанные сведения, или за их разглашение. Доступ к данной информации получат лишь должностные лица, определяемые руководителями банков.

По словам Соловьева, эта норма направлена на охрану информации о смерти гражданина, чтобы исключить посягательства на передаваемые по наследству средства, которые хранятся в банках. Последние смогут получать информацию из единого государственного реестра записей актов гражданского состояния и оперативно прекращать операции со счетами и вкладами покойных.