МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Заплатить налог на доход со вкладов придется по итогам 2023 года, но не всем, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Равиль Ахмадеев. Россиянам рассказали, кому повысят пенсию с 1 мая

Впервые порядок взимания налога на доходы физлиц с процентов по вкладам был введен в 2021 году. По действовавшему правилу, проценты, полученные по вкладам (остаткам на счетах) в банках, находящихся на территории России, должны были облагаться НДФЛ по ставке 13 процентов.

При этом налогом должна была облагаться сумма процентов за вычетом необлагаемого минимума, который определялся как произведение миллиона рублей и ключевой ставки Банка России, установленной на 1 января текущего года. Ковидные ограничения притормозили реализацию нового порядка до 2023 года.

С 1 января порядок налогообложения НДФЛ по вкладам в банках был изменен, а именно: за текущий календарный год процентные доходы по вкладам в банках, находящихся в России, уменьшаются на сумму процентов, определенную путем умножения миллиона рублей и максимального значения ключевой ставки Банка России из действовавших на 1-е число каждого месяца в течении года.

Например, на 1 января текущего года у гражданина был открыт депозит в банке на сумму 1,4 миллиона рублей под десять процентов годовых. В течении текущего года максимальный размер ключевой ставки Банка России составил 7,5 процента. Необлагаемый налогом минимум в этом случае будет рассчитан в размере 75 000 рублей (миллион рублей х 7,5 процентов). Фактически начисленные проценты на депозит в банке составят 140 000 рублей. Специалист по инвестициям раскрыл, как сохранить деньги на вкладе

Следовательно, превышение сумм фактически начисленных процентов по вкладам над необлагаемым минимумом подлежит обложению по ставке 13 процентов, т.е. в размере 8 450 рублей (140 000 — 75 000) х 13 процентов.

Необходимо заметить, что по НДФЛ с 2021 года действует прогрессивная шкала. Если совокупный доход за год (например, заработная плата по основному месту работы, а также по совместительству и процентные доходы по вкладам в банках) превысит пять миллионов рублей, то по НДФЛ будет применена повышенная ставка 15 процентов.

По общему порядку обязанность уплатить НДФЛ с процентов по вкладам появится с доходов по итогам 2023 года. При этом налоговый орган самостоятельно рассчитает сумму налога по окончании 2023 года на основе полученных от банков сведений и направит физическому лицу уведомление по уплате НДФЛ в срок до 1 декабря 2024 года, заключил Ахмадеев.