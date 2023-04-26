Финансист Ахмадеев: доход по вкладам за 2023 год выше положенного минимума обложат налогом
МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Заплатить налог на доход со вкладов придется по итогам 2023 года, но не всем, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Равиль Ахмадеев.
Впервые порядок взимания налога на доходы физлиц с процентов по вкладам был введен в 2021 году. По действовавшему правилу, проценты, полученные по вкладам (остаткам на счетах) в банках, находящихся на территории России, должны были облагаться НДФЛ по ставке 13 процентов.
При этом налогом должна была облагаться сумма процентов за вычетом необлагаемого минимума, который определялся как произведение миллиона рублей и ключевой ставки Банка России, установленной на 1 января текущего года. Ковидные ограничения притормозили реализацию нового порядка до 2023 года.
С 1 января порядок налогообложения НДФЛ по вкладам в банках был изменен, а именно: за текущий календарный год процентные доходы по вкладам в банках, находящихся в России, уменьшаются на сумму процентов, определенную путем умножения миллиона рублей и максимального значения ключевой ставки Банка России из действовавших на 1-е число каждого месяца в течении года.
Например, на 1 января текущего года у гражданина был открыт депозит в банке на сумму 1,4 миллиона рублей под десять процентов годовых. В течении текущего года максимальный размер ключевой ставки Банка России составил 7,5 процента. Необлагаемый налогом минимум в этом случае будет рассчитан в размере 75 000 рублей (миллион рублей х 7,5 процентов). Фактически начисленные проценты на депозит в банке составят 140 000 рублей.
Следовательно, превышение сумм фактически начисленных процентов по вкладам над необлагаемым минимумом подлежит обложению по ставке 13 процентов, т.е. в размере 8 450 рублей (140 000 — 75 000) х 13 процентов.
Необходимо заметить, что по НДФЛ с 2021 года действует прогрессивная шкала. Если совокупный доход за год (например, заработная плата по основному месту работы, а также по совместительству и процентные доходы по вкладам в банках) превысит пять миллионов рублей, то по НДФЛ будет применена повышенная ставка 15 процентов.
По общему порядку обязанность уплатить НДФЛ с процентов по вкладам появится с доходов по итогам 2023 года. При этом налоговый орган самостоятельно рассчитает сумму налога по окончании 2023 года на основе полученных от банков сведений и направит физическому лицу уведомление по уплате НДФЛ в срок до 1 декабря 2024 года, заключил Ахмадеев.
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