МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Многие выплаты в России носят заявительный характер — нужно знать о своих правах и правильно подать документы, пояснил агентству "Прайм" доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский. Какие выплаты положены пенсионерам в 2023 году: виды, суммы, как оформить

Нередко россияне подозревают, что им положены какие-то дополнительные средства от государства, как правило, разового характера, варьирующиеся в зависимости от региона. К таким пособиям (разовым и постоянным) относятся, например, выплаты на детей.

Некоторые из них положены всем по умолчанию — например, при рождении ребенка. Но основная часть в рамках адресной поддержки распространяется лишь на многодетные и/или малообеспеченные семьи. И вот тут уже нужно собрать информацию и документы.

"В процессе принятия решения должен быть подтвержден статус малоимущего. Учитывается финансовая обеспеченность каждого члена семьи, общее количество детей, не достигших совершеннолетия, возраст каждого из родителей, регион постоянного проживания", — рассказал экономист. Россиянам рассказали, кому повысят пенсию с 1 мая

Если все параметры совпадают, можно рассчитывать на разовые выплаты многодетным детям к 1 сентября или материальную помощь в День матери. Возможна и помощь детям, идущим в первый класс — до десяти тысяч рублей. Некоторые выплаты, например, малообеспеченным, требуют постоянного подтверждения статуса.

Пенсионеры тоже вправе рассчитывать на разовые выплаты помимо ежемесячных пенсий. Так, например, при достижении юбилея в официальном браке 50 лет и более может быть назначена выплата в диапазоне от десяти тысяч до 30 тысяч рублей. Если при выходе на пенсию у россиянина на иждивении есть малолетние дети, то возникает право на дополнительные ежемесячные выплаты уже на них.

В зависимости от региона могут быть назначены выплаты пенсионеру, в том числе, ко дню рождения, если это юбилейная дата.