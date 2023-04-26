МОСКВА, 26 апреля — ПРАЙМ, Роман Серов. Страны Восточной Европы спешно наращивают долги, стремясь за счет заемных денег заткнуть образовавшиеся из-за последствий санкций и противостояния с Россией дыры в бюджете. Но что будет, если этот пузырь лопнет? Запад готовит России подарок. И его лучше не трогать

РАСХОДЫ НЕ ВЫДЕРЖАЛИ ГОНОРА

По данным Bloomberg, страны Восточной Европы в этом году заняли почти 32 миллиарда долларов: это в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Лидирует по объему долга Польша: на нее пришлось девять миллиардов долларов. Долг Румынии — шесть миллиардов долларов, Венгрии — пять миллиардов долларов.

Эти три страны впервые за десять лет вошли в пятерку крупнейших заемщиков среди развивающихся стран на зарубежных рынках, пишет издание. Дефицит бюджета Восточной Европы на этом фоне вырос до 4,3 процента с 1,3 процента в 2021 год.

Тенденцию объясняют "обоюдоострыми" санкциями, которые вредят, в том числе, европейцам, скачком инфляции, удорожанием электроэнергии и ростом расходов. Рост внешнего долга – это прямой результат неожиданно высоких цен на энергоресурсы в 2022 году, считает директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин.

"Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США", — указал профессор кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Полтарыхин.

Долговое лидерство Польши объясняется тем что она глубже других сопредельных стран увязла в конфликте на Украине, направляет туда много военной техники, обучает солдат и содержит толпы беженцев, говорит экономист Василий Колташов.

Еще один момент — поддержка национальной валюты. У всех трех упомянутых стран может быть опция входа в зону евро. Страны ЕС, не находящиеся в зоне евро, но стремящиеся туда попасть, должны поддерживать стабильный курс национальной валюты, напомнил финансист Лазарь Бадалов. В противном случае ослабление курсов злотого, лея и форинта затруднит их присоединение к валютному союзу. Финляндии выпала "черная метка": Россия отняла у нее то, что дороже денег

До момента появления еврозоны страны Восточной Европы могли решить свои экономические проблемы за счет девальвации национальных валют, но теперь такой прием запрещен, поэтому остается только увеличивать внешние долги. Но и это инструмент ограничен определенным потолком, ведь нужно соблюдать ограничения по размеру дефицита бюджета и госдолга к ВВП, добавил эксперт.

НЕ ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ДОЛГОВ

При этом сегодня далеко не лучшее время занимать на внешних рынках: центральные банки по всему миру повышают ставки для борьбы с инфляцией, что привело к удорожанию займов.

Теперь кредиты сложно назвать дешевыми даже для развитых стран. А Польша к таковым не относится. Она попала в пятерку кредитополучателей развивающихся рынков, где ставки выше, чем по госбумагам развитых стран.

Если ставки по американским трежерис в среднем один-три процента (хотя они тоже растут вслед за ФРС), то, например, Польша выплачивает 5,5 процента годовых по новым 30-летним бондам. Два года назад доходность по таким облигациям была бы менее четырех процентов.

Пока кредитное качество польского правительства по мнению международных рейтинговых агентств относительно высокое, рейтинги находятся в категории А, а долг около 50 процентов ВВП, что позволяет его наращивать. Доля долговых обязательств Польши в иностранных валютах невысока — менее четверти всего объема долга.

Но экономический рост в стране существенно замедлился на фоне обрыва связей с Россией. По оценке МВФ и Всемирного банка, в этом году он будет менее одного процента, тогда как в 2021 году составлял более пяти процентов.

На фоне роста ставок растут и процентные расходы по обслуживанию долга — они могут достичь двух процентов ВВП Польши в этом году. Планируемые на осень этого года выборы в сейм также потребуют дополнительного притока средств, рассуждает первый вице-президент ЦСР Борис Копейкин.

ДО ПОСЛЕДНЕЙ КОПЕЙКИ

Говоря о внешнем долге, все вспоминают США, которые отлично живут фактически за чужой счет, постоянно наращивая этот показатель. Он уже превысил 30 триллионов долларов и продолжает расти. Если разделить его между всеми американцами, окажется, что каждый должен более 50 тысяч долларов. Но вряд ли кто-то всерьез думает, что они будут кому-то платить. США в любой момент могут напечатать столько долларов, сколько необходимо либо найдут возможность списать долг. Запахло серой: Европу подвели сменщики России

Но Польша — маленькая небогатая страна, которой, в отличие от гегемона, долги придется отдавать. И делать это предстоит населению за счет ускорения инфляции и девальвации злотого.

Более того, если спецоперация России затянется или расширится, то всему региону потребуется еще больше расходов и, соответственно, долг придется наращивать.

Выдержит ли он это бремя? Резервов для этого все меньше. Так, Польша демонстрирует устойчивый дефицит счета текущих операций и высокий уровень инфляции — более 13 процентов в прошлом году и, как ожидается, около 13 процентов в текущем году. Это может влиять на курс, а соответственно и на размер платежей по валютному долгу в длительной перспективе, считает Копейкин.

А чем выше платеж по долгу, тем сильнее риск невозврата. Инвесторы это понимают и уже проявляют некоторую "неохоту" по отношению к этим странам. Долларовые облигации Польши сейчас торгуются на уровне бондов Филиппин, Индонезии и Уругвая, экономики которых долгое время считаются "подверженными риску".

"Удивляет комментарий польского Минфина о том, что в долгосрочной перспективе злотый должен вырасти. Может и не вырасти. Заявление говорит о недооценке валютных рисков, которые принимает на себя правительство, заимствуя в иностранной валюте", — рассуждает Копейкин.

Однако так будет продолжаться до тех пор, пока все устраивает США.

"Ведь если Польша и погибнет, то пускай погибнет с большим долгом. Это позволит Америке иметь собственный долг чуть меньше", — заключил Колташов.