МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Иногда люди, вышедшие на заслуженный отдых, оказываются неприятно удивлены суммой выплат, поэтому нужно разобраться: произошла ошибка в расчетах самого пенсионера или пенсия действительно должна быть больше, рассказал агентству "Прайм" член Общественной палаты, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов. Россиянам рассказали, кому повысят пенсию с 1 мая

"Ошибка может произойти по вине работодателя, который не платил взносы за работника в Пенсионный фонд (с 1 января 2023 года — в Социальный фонд) или вносил их в меньшем размере. Если такой факт будет установлен, работнику или пенсионеру следует сразу же обратиться в Соцфонд и одновременно в прокуратуру. После подтверждения, стаж и пенсионные выплаты будут пересчитаны", — заверил эксперт.

Неточность расчетов возможна из-за банальных ошибок в документах: например, в системе Социального фонда неправильно указан номер СНИЛС работника. Проверить эти данные можно на сайте Госуслуг или обратившись в клиентский офис Фонда. Если выяснится, что действительно произошла ошибка, нужно подать соответствующее заявление в Соцфонд.

Виноградов также напомнил, что некоторые прибавки к пенсии — например, социальная надбавка или надбавка за содержание иждивенца — выплачиваются только после подачи соответствующего заявления. Затягивать с этим юрист не советует: выплаты назначаются с момента подачи обращения. Взыскать их за прошлое время нельзя, даже сославшись на то, что не знали раньше.

Чтобы при выходе на пенсию быть уверенным в правильности всех начислений, специалист порекомендовал еще до заслуженного отдыха регулярно контролировать состояния индивидуального лицевого счета. Это документ, который содержит все сведения о трудовом стаже, пенсионных накоплениях и баллах и так далее. Вовремя обнаружить ошибку — значит своевременно ее исправить, чтобы не было неприятного недоумения после начисления пенсии.