Юрист Виноградов объяснил, что недоплата пенсии возможна, если в документах есть ошибка
МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Иногда люди, вышедшие на заслуженный отдых, оказываются неприятно удивлены суммой выплат, поэтому нужно разобраться: произошла ошибка в расчетах самого пенсионера или пенсия действительно должна быть больше, рассказал агентству "Прайм" член Общественной палаты, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.
"Ошибка может произойти по вине работодателя, который не платил взносы за работника в Пенсионный фонд (с 1 января 2023 года — в Социальный фонд) или вносил их в меньшем размере. Если такой факт будет установлен, работнику или пенсионеру следует сразу же обратиться в Соцфонд и одновременно в прокуратуру. После подтверждения, стаж и пенсионные выплаты будут пересчитаны", — заверил эксперт.
Неточность расчетов возможна из-за банальных ошибок в документах: например, в системе Социального фонда неправильно указан номер СНИЛС работника. Проверить эти данные можно на сайте Госуслуг или обратившись в клиентский офис Фонда. Если выяснится, что действительно произошла ошибка, нужно подать соответствующее заявление в Соцфонд.
Виноградов также напомнил, что некоторые прибавки к пенсии — например, социальная надбавка или надбавка за содержание иждивенца — выплачиваются только после подачи соответствующего заявления. Затягивать с этим юрист не советует: выплаты назначаются с момента подачи обращения. Взыскать их за прошлое время нельзя, даже сославшись на то, что не знали раньше.
Чтобы при выходе на пенсию быть уверенным в правильности всех начислений, специалист порекомендовал еще до заслуженного отдыха регулярно контролировать состояния индивидуального лицевого счета. Это документ, который содержит все сведения о трудовом стаже, пенсионных накоплениях и баллах и так далее. Вовремя обнаружить ошибку — значит своевременно ее исправить, чтобы не было неприятного недоумения после начисления пенсии.
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