МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Дачный сезон может обернуться серьезными правовыми последствиями, если не знать некоторых правил поведения на собственном земельном участке, пояснила агентству "Прайм" юрист Елена Кудерко. Москвичей предупредили о "дачных" пробках

Во-первых, участок строго определяется кадастровыми границами, за самовольный захват земли предусмотрена гражданско-правовая ответственность. Занятый участок не только нужно будет освободить, но и заплатить муниципалитету арендную плату (неосновательное обогащение) за пользование сотками.

Не будет лишним напомнить и о том, что место разведения костра или установки мангала строго регламентировано. К счастью, с 2023 года стандарты значительно уменьшены, но тем не менее: пять метров от построек для мангала и десять метров при сжигании сухой травы. Однако, штрафы за нарушение ниже не стали: от 5 000 рублей и до 20 000 рублей, если нарушение случилось в пожароопасный период года.

Обязательным условием использования открытого огня является наличие первичных средств пожаротушения и мобильной связи для экстренного вызова помощи.

При землепользовании важно сохранение плодородного слоя почвы. Обеспечение вспашки земли, удаление сорняков и сухостоя — наиболее распространенные и эффективные меры. За неисполнение положен штраф в сумме от 500 до 5 000 рублей в зависимости от территории и вида растения.

Свалка с бытовыми отходами на участке обойдется в 1000-2000 рублей в зависимости от обстоятельств.

Устройство удобств на участке так же под контролем государства. К основным требованиям относится безопасность, чистота и комфорт соседей, поэтому туалетная кабинка должна быть оснащена герметичным баком. Она не может располагаться ближе, чем в 12 метрах от построек, восьми метрах от колодца или скважины и двух метрах от забора. Несоблюдение требований грозит штрафом от 3 000 до 5000 рублей и даже демонтажем постройки.

Чистая природная зона не должна подвергнуться химическим загрязнениям, в связи с чем под санкцией штрафа в сумме от 1000 до 5000 рублей установлен запрет на мойку и ремонт авто. Это чревато загрязнением почв нефтепродуктами и химикатами.