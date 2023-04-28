МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Способы получения пенсии и сроки ее выплаты в России регулируются законодательством: если день выплаты выпадает на праздничный день, то она переносится на рабочий день, предшествующий праздникам, объяснила агентству "Прайм" замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева. Какие выплаты положены пенсионерам в 2023 году: виды, суммы, как оформить

Сейчас способы получения пенсии гражданин может выбрать сам из следующих вариантов: получение на карту банка, наличными через "Почту России", по доверенности. До 1 мая этого года пенсии наличными можно получать через специальные службы, но а с 1 мая этим занимается только "Почта России".

График доставки в каждом конкретном случае согласовывается с гражданином в момент выбора такого способа, уточнила эксперт.

В мае много праздничных дней, поэтому график выплат смещается. Такая система действует в России уже достаточно давно.

"Например, если выплата пенсии, согласно графику, приходится на первое число, то в случае майских выплат, пенсия будет доставлена 28 апреля. Если на девятое мая, — то выплата будет осуществлена 5-го", — разъяснила экономист.