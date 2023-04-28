Экономист Григорьева: день выплаты пенсии в мае может изменится, если он выпал на выходной
МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Способы получения пенсии и сроки ее выплаты в России регулируются законодательством: если день выплаты выпадает на праздничный день, то она переносится на рабочий день, предшествующий праздникам, объяснила агентству "Прайм" замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева.
Сейчас способы получения пенсии гражданин может выбрать сам из следующих вариантов: получение на карту банка, наличными через "Почту России", по доверенности. До 1 мая этого года пенсии наличными можно получать через специальные службы, но а с 1 мая этим занимается только "Почта России".
График доставки в каждом конкретном случае согласовывается с гражданином в момент выбора такого способа, уточнила эксперт.
В мае много праздничных дней, поэтому график выплат смещается. Такая система действует в России уже достаточно давно.
"Например, если выплата пенсии, согласно графику, приходится на первое число, то в случае майских выплат, пенсия будет доставлена 28 апреля. Если на девятое мая, — то выплата будет осуществлена 5-го", — разъяснила экономист.
https://1prime.ru/exclusive/20230428/840483736.html