МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Согласно принятому в марте Федеральному закону с 1 мая доставлять пенсии наличными будет только "Почта России", рассказал агентству "Прайм" член Общественной палаты, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов. Россиянам рассказали, кому повысят пенсию с 1 мая

До мая россияне могут получать пенсии на счет в банке, в отделениях "Почты России", через почтальона на дому или в кассах банковских организаций. Теперь же закон установил исключительное право "Почты России" доставлять пенсии, выплачиваемые наличными денежными средствами.

Как ранее объясняли авторы законопроекта, это делается для того чтобы исключить из процесса недобросовестные частные компании, которые доставляют пенсии с задержками.

"Таким образом, у пенсионеров по-прежнему остается несколько вариантов получения выплат: на банковский счет, в почтовом отделении или на дому. Исключена лишь возможность получения наличных средств в кассах кредитных организаций, то есть в банках", — рассказал юрист.

Выбрать наиболее удобный вариант получения пенсии можно в Социальном Фонде, посетив клиентский офис лично или отправив заявление в электронном виде.