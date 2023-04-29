МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ, Екатерина Акопова. В преддверии сезона летних отпусков агентство "Прайм" опросило экспертов на предмет того, какие туристические направления будут самыми популярными и самыми дешевыми. Гады заморские. Что еще подорожает из-за обвала рубля

НЕ ОЧЕНЬ ДОРОГО

Большинство экспертов сходятся во мнении, что дешево не будет в принципе нигде. Если и можно найти что-то бюджетное, то внутри России. Здесь люди могут организовать поездку самостоятельно, отследив скидочные билеты и забронировав недорогие отели или съемные квартиры.

"Особой популярностью у соотечественников пользуется аренда квартир в Калининграде и Калининградской области", — считает профессор кафедры управления бизнес-процессами Факультета рыночных технологий ИОМ РАНХиГС Галина Дехтярь.

Если рассматривать недорогой семейный отдых с морем и солнцем, то это Азовское и Каспийское моря. На Черном море цены самые высокие цены по рынку, при этом самостоятельное путешествие на машине в Крым может существенно удешевить поездку.

По мнению Капцовой, самым бюджетным отдыхом на море остаются курорты Краснодарского края и Крыма, но они, к сожалению, не слишком транспортно доступны, потому что закрыты аэропорты в Симферополе и Краснодаре. И добираться до этих мест туристам проблематично, хотя там много объектов размещения, доступных для бронирования.

"На курортах Краснодарского края средняя стоимость авиаперелета составляет 25 тысяч рублей в обе стороны. Что касается проживания, двухместный номер в гостинице на берегу моря может обойтись в среднем от десяти тысяч рублей в сутки", — пояснила "Прайму" эксперт ЭФ РУДН Ушкац Татьяна.

По ее словам, Сахалин по стоимости билетов и проживании ничем не уступает Сочи, бронирование гостиницы на двоих начинается от семи тысяч рублей в сутки, но впечатления от пребывания будут уже другими. В любом случае нужно быть осторожными и не оплачивать полную стоимость вашего пребывания сразу — есть шанс нарваться на мошенников, напомнили эксперты.

СЕЗОН ОТКРЫВАЕТСЯ

Майские праздники открывают высокий сезон, и по тому, где и как их проводят, можно строить прогнозы и на лето. Запад готовит России подарок. И его лучше не трогать

На этот раз каждый пятый пользователь оплатил гостиницу в Санкт-Петербурге, потратив на это в среднем 2,6 тысячи рублей. Самые популярные места размещения без звезд — это апартаменты, хостелы, гостевые дома. Их выбрали более 40 процентов туристов, напомнила доцент кафедры гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Никольская.

В Москве средняя стоимость номера — 1,9 тысячи рублей в сутки. Здесь в основном выбирают трехзвездочные гостиницы. Для отдыха в Сочи 39 процентов россиян выбрали гостиницы категории три звезды, средняя стоимость номера — 2,2 тысячи рублей в сутки. Семейные пары выбирают гостевые дома — средняя стоимость в сутки от одной до 1,5 тысяч рублей.

Проживание в Калининграде, куда готовы поехать 6,2 процента путешественников, в среднем обойдется по цене 3,8 тысячи рублей в сутки. В Казани хотят отдохнуть 5,4 процента пользователей. Стоимость суток — в среднем 4,2 тысячи рублей.

Недорого отдохнуть на майские можно в Краснодарском крае. Анапа — от 1 тысячи рублей в сутки в гостевых домах, от 450 рублей койко-место в хостелах. Деревянный домик в Геленджике под ключ обойдется от 5 тысяч рублей в сутки.

ДОРОГО И СЛОЖНО

Эксперты напомнили о таком варианте зарубежного отдыха, как Абхазия: недалеко, доступно и куда дешевле той же Турции.

"Турция, Египет, Эмираты — основные зарубежные направления, куда едут туристы. Однако цены на отдых в период майских праздников уже достаточно высоки и на сегодняшний день найти дешевый вариант по этим направлениям практически невозможно", — сказал Дехтярь. Пора уносить ноги: что будет с рублем летом

"Египет, который уже перестал быть сезонным и стал круглогодичным: его активно спрашивают, потому что того же уровня отели и сервис в Турции оказываются дороже", — указала представитель турагентства "ТУР-ДЕ-ТУР" Лилия Капцова. Неудивительно, что раннее бронирование в этом году идет не такими активными темпами, как в прошлом: россияне явно рассчитывают, что ближе к дате вылета цены упадут.

Но, по ее словам, расчеты могут и не оправдаться. Сейчас взлет цен объясняется аппетитами отельеров и высоким курсом евро (за месяц подрос на десять рублей). "Не уверена, что в этом году будет что-то дешево", — считает эксперт.

Так что сейчас самый бюджетный отдых по системе "все включено" в Турцию — от 130 тысяч рублей на двоих на неделю, за отель четыре звезды — от 150 тысяч рублей.

Не удивительно, что турецкие отельеры, по словам Капцовой, жалуются, что россияне не слишком активно покупают путевки и бронируют номера в турецких отелях.

Туроператоры, по ее словам, предпринимают попытки открыть другие направления на это лето. Например, "Пегас туристик" работает с Грецией, но лететь туда придется с длительной пересадкой. Тунис и Кипр готовы принимать россиян, но туда тоже придется добираться с пересадками.