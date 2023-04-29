МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Ключевой отметкой для рубля в мае станет 85 за доллар — если она будет пройдена, возможно новое ослабление. На нижней границе важный уровень сопротивления 77 рублей за доллар, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Украине может понадобиться больше помощи от Евросоюза, заявил Минфин страны

Ситуация с рублем в мае зависит от состояния экономики в России и мире, а также от геополитики. Улучшение глобальной экономической конъюнктуры станет позитивом, поскольку Китай и Индия нарастят закупки нефти и газа. Решение Центрального банка оставить ставку на уровне 7,5 процентов не оказало влияния на курс рубля. Теперь стоит ждать июньского заседания, на котором возможны изменения.



"С июля 2022 года рубль снизился к доллару почти на 63 процента. За апрель рубль потерял 5 процентов. Теперь небольшая статистика. С 2014 года рубль укреплялся в мае шесть раз из девяти. Если в расчет брать май 2022 года, то среднее значение падения доллара составляет 4,16 процентов, а без него — 2,33 процента. В 2022 году на рынке была повышенная волатильность, поэтому можно ориентироваться на значение 2,3-3 процента. Ослабление рубля было в 2015, 2016, 2019 годах. Средний ход движения пары доллар/рубль составил 1,88 процента.



В ближайшее время не ожидается ужесточения санкций, следовательно, значительное ослабление рубля не предвидится при условии, что покупатели не смогут пройти уровень 85 рублей. На май целевой уровень находится на отметке 85 рублей за доллар, 93 рубля за евро и 12,3 рубля за юань. Если смотреть по нижним границам, то важные уровни можно выделить на уровнях 77 рублей за доллар, 84 рубля за евро и 11,15 рублей за юань. При этом курс рубля будет зависеть от уровня цен на нефть, так как при их снижении возрастает дефицит бюджета. Учитывая статистику с 2014 года, рубль в мае больше склонен к укреплению.



Интересно отметить, что в определенные моменты сильного укрепления рубля правительство России принимало решение о покупке валют для резервов. Таким образом, на курс нацвалюты влияет большое количество факторов, и его поведение может иметь свои особенности в различные периоды времени, заключил аналитик.