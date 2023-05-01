МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Любой звонок с незнакомого номера — повод насторожиться, но есть особые сигналы, что на другом конце провода мошенник, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев. Раскрыт способ узнать, что смартфон "сливает" личные данные

Разумеется, не все незнакомые номера одинаково опасны: это могут быть или представители госслужб, и кто-то из знакомых обновил телефон и потерял ваш контакт.

Но есть случаи, когда трубку брать точно не следует. Например, если звонят со слишком короткого номера (из трех или четырех цифр), скрытого номера или номера с иностранным префиксом. Риск нарваться на мошенника в этом случае весьма велик.

Эксперт посоветовал не перезванивать на незнакомые номера, если вдруг звонок оказался слишком коротким или увидели пропущенный.

""Сбрасывающие" звонок — почти всегда мошенники", — предупредил он.

И, наконец, нужно обратить внимание на определенные комбинации цифр в начале номера. Так, с кода +7800 начинаются бесплатные номера, которые любят использовать различные организации. Среди них — всевозможные спамеры и рекламщики, звонки от которых вам точно не нужны.

"Чтобы узнать, кто звонит с неизвестного номера, проще всего пробить его в интернете. Есть сервисы борьбы с мошенниками от крупных компаний — определители номеров и программы по их проверке на мошенничество. Это поможет отделить важные структуры от, скажем, банков, которые звонят с предложением взять кредит или оформить кредитную карту", — посоветовал Тимофеев.

Посредством IP-телефонии мошенники могут сгенерировать любой номер телефона, в том числе, банка, родных или коллег, так что даже при звонке от знакомого следует быть настороже, особенно если он поступил во внеурочное время. Лучше начинать телефонный разговор со слов "Слушаю" или "Алло" и не вступать в лишние беседы, особенно если у вас срочно требуют деньги или данные банковской карты. Перезвоните этому человеку сами и все выясните.