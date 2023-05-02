МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ, Наталья Карнова. США, скорее всего, повысят в очередной раз лимит госдолга и никакого "американского дефолта" не случится. Однако к нему могут подвести совсем другие обстоятельства. Запахло серой: Европу подвели сменщики России

Глава Минфина США Джанет Йеллен в письме к руководству Конгресса предупредила, что без решения по повышению потолка госдолга правительство, возможно, не сможет продолжать выполнять обязательства уже к 1 июня.

О том, что потолок превысил очередную планку — 31,4 триллиона долларов Минфин США сигнализировал еще в январе. К концу апреля палата представителей Конгресса приняла законопроект республиканцев о повышении потолка на 1,5 триллиона долларов, но с условием сокращения расходов.

Но тут между республиканцами и администрацией президента Джо Байдена начались разногласия. Демократы потребовали от Конгресса расширить лимит заимствований безо всяких условий. А сам Байден вовсе отказался от переговоров с республиканцами, требуя автоматического повышения планки.

Йеллен предупредила, что федеральные поступления и расходы изменчивы, и с большой долей вероятности наличные деньги и меры, позволяющие правительству США расплачиваться по долгам, иссякнут к концу мая. В воздухе вновь запахло "американским дефолтом", которого никогда не было, но который, по мнению многих, может буквально обрушить финансовый мир.

ДОЛГ, КОТОРЫЙ ПОТРЯСЕТ МИР

Чтобы понять, откуда взялась эта идея, нужно осознать механизмы работы американской экономики. Она давно живет не по средствам. Последним испытанием стала борьба с пандемией, на которую потратили пять триллионов долларов. Дефицит бюджета приходится закрывать за счет эмиссии госдолга. Но просто взять и напечатать доллары США не могут — это происходит путем выпуска ценных бумаг, на которые всегда находятся желающие.

Чтобы схема работала, потолок госдолга нужно регулярно повышать. Мы слышим об этом как минимум последние 15 лет, когда процесс повышения лимитов приобрел характер настоящего ток-шоу. США пугают мир своим дефолтом, но в последний момент потолок повышают.

"Связано это с наличием почти перманентного кризиса, который сначала заливали ликвидностью ФРС и государственными расходами, а затем возникла проблема инфляции", — объяснил ведущий аналитик "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков. Запад готовит России подарок. И его лучше не трогать

Отличие нынешней ситуации в том, что покрывать прошлый долг придется заимствованиями по существенно более высоким ставкам. Некоторые прогнозы говорят о том, что через два-четыре года на обслуживание госдолга США будет уходить до 18-20 процентов бюджета.

Демократы привыкли разбрасываться деньгами на различные соцпрограммы, которые обеспечивают им поддержку избирателей. В этом свете республиканцы смотрелись в качестве неких скупердяев, которые не желают благополучия простым американцам. Поэтому их идеи мгновенно забывались и бюджет раздувался до новых максимумов.

Однако на сей раз республиканцы смогли отвоевать большинство в палате представителей, что позволяет им более эффективно торговаться за государственные финансы. Они настаивают на том, что в ближайшие десять лет госдолг США сможет расти только при условии сокращения расходов бюджета на 4,5 триллиона долларов. Под нож пойдут большинство налоговых льгот на экологически чистую энергию, а также план Байдена по списанию образовательных кредитов бывших студентов.

Кроме того, правительство США должно ограничить ежегодный рост расходов до одного процента, все, что выше, потребует разрешения Конгресса.

"Обе партии в процессе дискуссии попытаться набрать политические очки в преддверии старта предвыборной кампании", — считает инвестиционный стратег "Алор Брокер" Павел Веревкин.

В ШАГЕ ОТ ПРОПАСТИ

Как уже было сказано, кризисы потолка долга завершаются вблизи критичной даты. Вероятно, что на сей раз также будет найден очередной "недокомпромисс", уверены эксперты.

В противном случае и США, и весь мир столкнутся с поистине удручающими последствиями. Дело в том, что объявление технического дефолта по американским долгам немедленно приведет к обесцениванию резервов банков в Соединенных штатах и многих других финансовых организаций. При этом стоимость заимствования существенно вырастет. Себе в убыток никто давать в долг не станет, и для экономики, построенной на дешевых кредитах, это настоящая катастрофа.

Едва ли в здравом уме кто-то допустит дефолт США, рассуждает Веревкин. И вряд ли демократы пойдут на существенные уступки. Вероятно, будет принята какая-то многолетняя программа сокращения расходов, которая должна показать результат при каком-то следующем президенте. Либо потолок повысят на сумму, достаточную для того, чтобы как-то просуществовать еще один выборный цикл.

ВЫБИЛИ ПОЧВУ ИЗ-ПОД НОГ

Однако есть риски, которые не поддаются контролю Конгресса. Львиная доля покупателей госдолга— американские банки. Но часть бумаг уходит к иностранным банкам и инвесторам, и они настроены к "трежерис" все менее оптимистично. В мире резко усилился процесс отказа от доллара в качестве резервной или торговой валюты. Вот и все: Америку предупредили о новом кризисе

Причиной стала появившаяся у Вашингтона привычка диктовать условия путем финансового давления, а объявленные против Москвы беспрецедентные санкции стали последней каплей. Кредиторы поняли, что следующими могут стать они. В результате Китай сокращает вложения в американский долг, Россия вовсе вышла из игры, и даже арабские страны все чаще скупают золото или иные валюты.

В этой ситуации очередное повышение потолка долга Белый дом уже не гарантирует наличие высокого спроса на обязательства. Многие кредиторы вспомнили азбучную истину, что с ростом долга повышаются и риски его невозврата. Именно поэтому многие центральные банки предпочитают сегодня золото и юани.

Собственно говоря, история подтверждает эти опасения. После отвязки американской валюты от золота драгоценный металл подорожал более чем в 55 раз. Веры в эффективность мер по сокращению расходов уже не остается, а желающих прикупать еще немного американского долга будет все меньше. В этой ситуации повысить потолок мало — нужно вернуть миру веру во всемогущество финансового гения США. В противном случае, платить по старым долгам станет нечем.