МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Есть несколько способов определить, следят ли за вами через камеру смартфона и прекратить слежку, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев. Киберспециалист объяснил, как и зачем скрыть свой номер телефона при звонке

Первым делом нужно посмотреть, есть ли у скачиваемых приложений доступ к камере. Он может быть как у известных приложений и мессенджеров, так и не самых важных программ. Если доступ есть, то его следует отключить и в будущем соглашаться на подобные запросы от приложений. Большинству приложений и вовсе не нужна камера.

Стоит обратить внимание и на то, что непрерывная работа камеры привела бы к быстрой разрядке смартфона. Поэтому вычислить слежку можно, проверив расход энергии. Для этого нужно в меню "Настройки" выбрать пункт "Аккумулятор" и посмотреть сведения об энергопотреблении. Если оно в основном идет через камеру — подозрения небеспочвенны.

Также можно проверить расход трафика — непрерывная трансляция видео с камеры может быстро исчерпать лимит. Кроме того, в настройках камеры можно ограничить ей сетевые подключения.

Для особо мнительных, по словам Тимофеева, есть самое верное решение "уберечься" — купить чехол со шторками камер, и всякая нужда погружаться в мысли об устройстве приложений отпадет. Но прежде задайте себе вопрос — а так ли вы интересуете спецслужбы или шпионов, чтобы они отслеживали ваши ежедневные действия, тратя на это время и ресурсы?