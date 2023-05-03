МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Профессиональное исследование качества водопроводной воды возможно лишь в лаборатории, но есть признаки, позволяющие самостоятельно заподозрить неладное, пояснила агентству "Прайм" старший научный сотрудник базовой кафедры химии инновационных материалов и технологий РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Подзорова. Эксперт рассказал, как проверить работоспособность смартфона после падения

Может показаться, что в домашних условиях невозможно оценить качество воды, но это не так: запах, цвет, вкус, наличие осадка могут дать первое впечатление о том, что течет из крана.

"Вода не должна иметь постороннего или резкого запаха, например, хлорки", — уточнила эксперт.

Важны также цвет воды и наличие осадка. При появлении ржавчины она будет темнеть, а после отстаивания на дне емкости появится явственный осадок ржавчины. Если вода начинает приобретать металлический привкус, это говорит о том, что в ее составе много железа, а на наличие сероводорода укажут заметные серые или черные пятна на посуде.

Высокую концентрацию щелочи в воде возможно обнаружить с помощью посуды из алюминия, так как пена в таком случае будет образовываться и без моющего средства. При наличии таких изменений необходимо максимально быстро устранить их, так как употребление некачественной воды может привести к проблемам со здоровьем.