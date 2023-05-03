МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Корь — крайне заразная болезнь вирусного происхождения. Для кого риск заболеть особенно высок и как защититься, рассказывает агентству "Прайм" заместитель главного врача по эпидемиологической безопасности ГМА № 5 ГК "МЕДСИ" Ольга Нижегородцева. В Роспотребнадзоре сообщили, кому и когда следует делать прививку от кори

Инкубационный период при кори длится от 7-8 до 16-17 дней. Вирус передается инфицированным человеком за четыре дня до появления у него сыпи и еще через четыре дня после ее появления.

Распространение вируса происходит воздушно-капельным путем (с капельками слюны при чихании, кашле, разговоре), заболеть можно и при вдыхании воздуха в помещении, где незадолго до этого находился больной корью — вирус остается активным в течение двух часов. Таким образом, жители многоквартирных домов находятся в зоне риска — если в подъезде заболеет кто-то один, опасность угрожает всем.

"Если человек не болел корью или не был привит от этой инфекции, то после контакта с больным заражение происходит в 100% случаев", — уверяет эпидемиолог.

Первый признак кори — повышение температуры до 38-38,5 С, которое продолжается от четырех до семи дней.

На начальной стадии могут появляться насморк, кашель, покраснение глаз и слезотечение, а также мелкие белые пятна на внутренней поверхности щек (пятна Коплика). Через несколько дней появляется сыпь — обычно на лице и верхней части шеи, затем она распространяется по всему телу.

По словам эпидемиолога, в группе риска инфицирования вирусом кори — дети до пяти лет; взрослые до 35 лет, не вакцинированные ранее и не болевшие корью; невакцинированные беременные женщины.

"Опаснее всего корь для невакцинированных детей раннего возраста — они подвергаются самому высокому риску заболевания корью и развития осложнений, включая смертельный исход", — предупреждает врач.

Единственным эффективным средством профилактики кори является вакцинация, которая проводится во всех странах мира с использованием живых вакцин, содержащих ослабленный вирус кори. Они обеспечивают защиту у более 95% привитых.

В России вакцинация против кори входит в Национальный календарь профилактических прививок и проводится детям в 12 месяцев с дальнейшей ревакцинацией в 6 лет, перед школой.

Также прививают от кори взрослых в возрасте от 18 до 35 лет, если ранее они не были вакцинированы против кори и не болели этой инфекцией.