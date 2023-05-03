МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ, Наталья Карнова. То, что Федрезерв США повысит ставку — дело фактически решенное. В погоне за удержанием инфляции в приемлемых рамках регулятор игнорирует даже очередной банковский крах, случившийся буквально на днях. К чему это приведет — в материале "Прайма". "Нагнуть" скупердяя. Кто заплатит по долгам Америки

В среду ФРС, скорее всего, повысит ставку на 0,25 процентного пункта — так считает большинство аналитиков. Американский регулятор продолжает делать акцент на борьбе с инфляцией, невзирая на проблемы в банковской системе. Таргет по инфляции, о котором неоднократно говорил глава ФРС Джером Пауэлл — два процента, тогда как сейчас показатель превышает пять процентов. И он снижается медленнее, чем ожидается.

Более того, есть риск, что он продолжит расти. По последним данным в марте ключевой индикатор инфляции для ФРС — базовый индекс расходов на личное потребление (PCE) вырос до 4,6 процентов год к году вместо прогнозного роста на 4,5 процента. В месячном выражении рост составил 0,3 процента.

Все это происходит на фоне очередных банковских шоков — в минувшие выходные рухнул крупный First Republic Bank, который, правда, был оперативно поглощен JPMorgan Chase. Власти США утверждают, что деньгам вкладчиков ничего не угрожает и заверяют: кризис 2008 года не повторится.

На первый взгляд, пока все действительно выглядит неплохо. С середины марта, после закрытия Sillicon Valley Bank и Signature Bank объем кредитования банков ФРС остается на повышенном уровне для поддержания ликвидности и стабильности финансовой системы.

На данный момент банкротства отдельных региональных банков представляются частными случаями, в связи с чем масштабный коллапс банковской системы США не является базовым сценарием, считает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. Сам факт еще одного повышения ставки не подтолкнет американскую экономику к рецессии.

А вот паника и массовое снятие средств со вкладов вполне могут это сделать. Такого сценария американские власти пытаются всеми силами избежать. Для этого главное не спугнуть вкладчиков.

"Если ФРС вдруг не повысит ставку сегодня, это может испугать инвесторов, так как будет означать, что ситуация в банковском секторе США намного хуже, чем многие полагают", — рассуждает аналитик "БКС Мир инвестиций" Денис Буйволов.

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Ключевая ставка ФРС, бесспорно, влияет на экономику США. Мы видим это как в текущих котировках, например, нефть опускалась ниже 73 долларов за баррель, так и в глобальных трендах. У европейцев есть один способ приструнить Россию. Но они испугались

Повышение ставки уже сказывается на замедлении роста экономики: по итогам первого квартала 2023 года поквартальный ВВП вырос на 1,1 процента, тогда как ожидалось два процента. Федрезерв ухудшил прогноз на текущий и последующий годы, и это не последняя корректировка. Если не учитывать кризисный 2020 год (падение ВВП на 2,8 процента из-за пандемии COVID-19), то темпы роста в 2023-2024 годах станут минимальными с кризиса 2009 года, напомнил руководитель направления инвестиционной аналитики Ренессанс банка Роман Чечушков.

Дальнейшие действия и их последствия станут яснее после того, как ФРС обнародует комментарии относительно дальнейшей монетарной политики. Аналитики предлагают обратить на них особое внимание.

Рынок сейчас оптимистичен в отношении возможного снижения ставки к концу 2023-началу 2024 года. Тем не менее, до сих пор существенных намеков от ФРС относительно смягчения политики мы не видели. Очевидно, регулятор будет брать во внимание много факторов. Так, рекордно низкая безработица, которая в марте составила 3,5 процента против прогноза в 3,6 процента, может разогнать инфляцию.

"При этом количество открытых вакансий снизилось значительно, и это может оказать решающее влияние на ситуацию со ставкой", — считает Чечушков.

СТАВКИ НА ПАУЗУ

В качестве послабления регулятор может просто взять паузу и на следующей июньском заседании не повышать ставку. Дальнейшая динамика будет зависеть от данных по инфляции и другой макростатистики, которая будет выходить в ближайший месяц-два, предположил эксперт.

Совсем другой расклад получится, если банковский кризис в США все же продолжит усугубляться. По мнению Кожуховой, усиление панических продаж акций региональных банков на этой неделе заставляет задуматься о более серьезном характере текущей ситуации, чем хотелось бы американцам. Финляндии выпала "черная метка": Россия отняла у нее то, что дороже денег

"Похоже, паника продолжает распространяться по финансовому сектору и может угрожать американской экономике уже реальными последствиями в виде ее замедления", — считает она.

В таком случае ФРС во втором полугодии может пойти в том числе на снижение процентных ставок. Тогда фондовые рынки окажутся под понижательным давлением, цены на золото закрепятся выше 2000 долларов за тройскую унцию и могут обновить исторический пик 2089 долларов за тройскую унцию. При этом доллар США с высокой долей вероятности вернется к укреплению в качестве традиционного защитного актива, заключила эксперт.