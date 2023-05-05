ПРАЙМ, 5 мая — ПРАЙМ. Дома можно делать, что угодно, но лишь до тех пор, пока вы не нарушаете права других граждан, об этом агентству "Прайм" рассказал старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников. Водителям напомнили о новом штрафе с дорожных камер

Итак, в собственном доме вас могут оштрафовать за:

1. Нарушение тишины

Режим тишины регулируется региональным законодательством, поэтому на каждой территории могут действовать свои правила. Например, в Москве нельзя шуметь с 23 до семи часов. А шумные строительные работы запрещено производить с 19 до девяти часов. При этом обязательно делать перерыв с 13 до 15 часов. По выходным и праздничным дням заниматься шумным ремонтом нельзя, если это не новостройка.

"Если просьба убавить громкость не приносит результата, соседи могут вызвать наряд полиции. Если правонарушение совершено впервые, виновник может отделаться предупреждением, дальше уже последует штраф в размере одной-двух тысяч рублей", — рассказал юрист.

2. Отказ впускать в свой дом представителей газовых служб

Граждане обязаны предоставлять допуск в свое жилье сотрудникам специализированных организации для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования. Если этого не сделать, то может ждать штраф от одной до двух тысяч рублей в соответствии со ст. 9.23 КоАП. А если из-за этого случилась авария или вы подвергли опасности чьи-то жизни, то штраф может увеличиться до 30 тысяч рублей.

3. Курение в общественных местах Раскрыт способ обнаружить прослушку в квартире с помощью телефона

На территории собственного жилища вы можете курить где угодно — это пока не запрещено законом. Но за курение в подъезде, рядом с домом и в других запрещенных местах можно получить штраф на сумму от 500 рублей до 1,5 тысячи рублей.

Курение на собственном балконе не запрещено. Но, как отметил Гусятников, уже были прецеденты, когда соседи обращались в суд и взыскивали с тех, кто дымит на балконах, компенсацию за неудобства. Практика, когда соседи обращаются с видеозаписями или фотографиями курильщиков, чтобы им заочно выписали штраф, пока не получила развития.

"Поэтому оштрафуют вас только тогда, когда сотрудники полиции поймают в момент нарушения. Но гораздо проще соблюдать закон, чтобы не создавать себе и другим лишние неудобства", — предупредил юрист.

4. Самовольная перепланировка

Нарушение целостности несущих конструкций может привести к трещинам и даже обрушениям в здании. Если удалось установить факт незаконной перепланировки, то за это могут оштрафовать на две-две с половиной тысячи рублей и обязать привести помещение в исходное состояние. Обычно на это дается определенный срок в несколько месяцев.

"Если требование не выполнено, то может даже дойти до того, что ваша квартира будет продана на торгах. Вам отдадут за нее вырученные деньги, но за вычетом суммы, которая будет использована для восстановления помещения", — заверил Гусятников.