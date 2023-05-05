МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Киберпреступники придумывают все новые способы обмана россиян. Один из таких способов угрожает даже компьютерам, которые не подключены к Сети, рассказал агентству "Прайм" руководитель направления центра компетенций по информационной безопасности Группы Т1 Валерий Степанов. Запад нашел дыру, куда утекает российская нефть

"Одним из новых способов передачи злоумышленникам собранных персональных данных является использование системного динамика PC Speaker. Вспомните сигнал, похожий на писк при запуске стационарного компьютера — это и есть сигнал PC Speaker", — заявил собеседник агентства.

Чтобы использовать его в целях шпионажа, на компьютер подсаживают специальную программу. Это могут сделать еще на моменте сборки и продажи, либо злоумышленник проникает в помещение и устанавливает ее с флешки. Программа использует сигнал динамика, передавая данные пользователей на неуловимой для человеческого уха частоте.

"Если устройство заражено, то злоумышленник сможет прослушивать ваши разговоры через обычный динамик устройства, будь то персональный компьютер, мобильный телефон или планшет", — предупредил Степанов.

Это возможно даже без доступа к интернету.