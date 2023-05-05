МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ, Роман Серов. Попытка Fortum выступить против решения российских властей о введении внешнего управления вряд ли увенчается успехом, но многолетние судебные тяжбы гарантированы, считают опрошенные "Прайм" эксперты. Пленных не берем. Что будет с западными активами в России

Финская энергетическая корпорация Fortum в пятницу выступила против решения о передаче ее активов во временное управление Росимуществу. Она упирает на то, что ее лишили прав акционера и инвестора. Между тем, в российские активы было вложено немало денег и сил.

"Электростанции Fortum в России являются самыми современными и эффективными на рынке и обслуживаются в соответствии с высокими отраслевыми стандартами", — подчеркнула финская компания.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал тему, заверив, что все действия в отношении корпорации осуществляются в соответствии с российским законодательством и необходимы для защиты собственных интересов.

Указ о передаче Росимуществу 98 процентов акций российской дочки Fortum в ответ на изъятие российских активов за рубежом и ограничение прав собственности президент Владимир Путин подписал в конце апреля. В перечень также вошли косвенно принадлежащие правительству Германии 84 процента акций "Юнипро" (дочка Uniper), но впоследствии он может быть расширен.

ЧТО ХОТЯТ И ЧТО ПОЛУЧАТ

Fortum считает решение России грубым нарушением международного права и намерен отстаивать свои интересы, как инвестора. Вероятно, компания рассчитывает применить пункт о праве на оспаривание действий российских властей в соответствии с соглашениями о поощрении и взаимной защите капиталовложений, считает научный сотрудник Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС Иван Ермохин.

Такие соглашения Россия заключила с 82 странами, в том числе с Финляндией и Германией, в отношении компаний которых было введено внешнее управление. Исходя из сути соглашений, собственники компаний имеют право на международное арбитражное разбирательство. Запад нашел дыру, куда утекает российская нефть

При этом как такового нарушения прав инвесторов нет — ведь согласно указу президента никакого изъятия активов у иностранных владельцев не произойдет. Их лишь временно ограничат в принятии управленческих решений.

"Вероятно, инвесторы будут стараться доказать факт экспроприации активов без получения компенсации. В случае выигрыша в международном арбитраже иностранные компании смогут претендовать на получение компенсации от правительства России, а в случае неполучения — пытаться исполнить решение международного арбитража через суды иностранных государств, на территории которых находятся активы, принадлежащие России", — предположил Ермохин.

Однако вряд ли это дело получит быстрое решение — скорее всего, впереди долгие многоступенчатые разбирательства. С одной стороны, меры российских властей являются ответом на аналогичные действия других государств в отношении российских компаний. С другой — взаимный характер этого спора вовсе не означает, что иностранный инвестор лишен права на защиту.

Как следствие, меры каждого государства будут рассматриваться в рамках отдельного дела. Вероятно, каждое из них будет опираться на обычный для соглашений о капвложениях пункт, позволяющий вводить меры для обеспечения национальных интересов.

Уже есть прецеденты подобных дел, которые идут много лет, но пока ни к чему не привели. Так, в 2016 году украинский Ощадбанк подал иск к России о крымских активах, требуя в качестве компенсации один миллиард долларов. После многолетних тяжб в 2022 году деньги ему присудили, и в настоящее время банк обратился в суды иностранных государств для исполнения решения международного арбитража за счет активов России на территории таких стран. Однако никаких конкретных шагов предпринято не было, поскольку никто не желает обострять ситуацию.

ПРЕТЕНДЕНТЫ НА ЗАМОРОЗКУ

Российские власти заверяют, что практика передачи под временное управление Росимущества российских активов иностранных компаний продолжится. При этом каждая ситуация будет рассматриваться отдельно.

Поскольку принятие указа о временном управлении активами западных компаний — зеркальный ответ на действия западных государств в отношении российских активов, наиболее значимыми претендентами вслед за "Фортум" могут стать нефтяные компании на Сахалине, банковские активы Raiffeisen Bank International, Citigroup и группы UniCredit, считает доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г.В. Плеханова Михаил Хачатурян.

В свою очередь, в конце апреля глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что передача во внешнее управление западных активов в банковском секторе России нецелесообразна. Подобные решения должны приниматься с очень вескими основаниями, связанными со стабильностью функционирования экономики, подчеркнула она.

Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от хода противостояния России и Запада, уверены эксперты. Если изъятие российской собственности продолжится, то будут предприняты зеркальные меры.

"В случае окончательной экспроприации российских активов, активы западных компаний будут национализированы. В этом случае все возражения бывшие владельцы должны будут направить лидерам стран, где конфисковываются российские активы", — считает Хачатурян.

ДУМАЮТ НА ПЕРСПЕКТИВУ

С другой стороны, складывается впечатление, что Fortum пытается отвести от себя негатив, связанный с текущей геополитической ситуацией. Компания хочет сохранить лицо перед Западом, при этом не потеряв возможность продолжения деятельности в России на случай нормализации обстановки. Поэтому она решила воздержаться от шагов, которые могли бы иметь быстрые последствия, предпочтя долговременный судебный марафон с сомнительными перспективами. "Нагнуть" скупердяя. Кто заплатит по долгам Америки

Тем более, в 2020 году в российскую Конституцию были внесены поправки, прямо гарантирующие приоритет основного закона в правовом пространстве нашей страны. "Соответственно, заявления и попытки Fortum обжаловать решение в соответствии с международным законодательством, вероятнее всего, ни к чему не приведут", — рассуждает партнер-учредитель юридической фирмы Bishenov&Partners Алим Бишенов.

Он напомнил, что еще с момента начала СВО энергетическая корпорация пыталась дистанцироваться от России, но, судя по всему, так и не смогла найти покупателя на свои активы, которые хотела продать полным пакетом. Не исключено, что на фоне истории с введением временного управления компромисс, устраивающий все заинтересованные стороны, все-таки будет найден.