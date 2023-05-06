МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Участники Великой Отечественной войны и приравненные к ним категории граждан получают федеральные льготы, и ко Дню Победы им полагается выплата из федерального бюджета в размере десяти тысяч тысяч рублей, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры Торгово-промышленной палаты "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. Россиянам раскрыли, за кого из членов семьи можно получить доплату к пенсии

На данный момент эти деньги уже начислены получателям. Кроме того, по словам эксперта, каждый регион использует свои возможности для поддержки этих категорий граждан. При этом размер выплат зависит от принадлежности к группе льготников.

"Так, например, труженики тыла в Москве получают дополнительно 15 тысяч рублей, а в Тюменской области — пять тысяч рублей", — уточнила эксперт.

На ветеранов, проживающих на новых территориях, распространяются федеральные льготы, если они соответствуют перечню в Законе " О ветеранах".

Но здесь, по мнению экономиста, могут быть сложности. Дело в том, что ветераны все выплаты получают автоматически через Социальный фонд, а ветераны новых территорий могут не быть зарегистрированы в системе пенсионного страхования. Поэтому процесс получения выплат может затянуться дольше, заключила эксперт.