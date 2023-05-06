Доцент Иванова-Швец: участники ВОВ и приравненные к ним категории получат выплаты к 9 мая
МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Участники Великой Отечественной войны и приравненные к ним категории граждан получают федеральные льготы, и ко Дню Победы им полагается выплата из федерального бюджета в размере десяти тысяч тысяч рублей, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры Торгово-промышленной палаты "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
На данный момент эти деньги уже начислены получателям. Кроме того, по словам эксперта, каждый регион использует свои возможности для поддержки этих категорий граждан. При этом размер выплат зависит от принадлежности к группе льготников.
"Так, например, труженики тыла в Москве получают дополнительно 15 тысяч рублей, а в Тюменской области — пять тысяч рублей", — уточнила эксперт.
На ветеранов, проживающих на новых территориях, распространяются федеральные льготы, если они соответствуют перечню в Законе " О ветеранах".
Но здесь, по мнению экономиста, могут быть сложности. Дело в том, что ветераны все выплаты получают автоматически через Социальный фонд, а ветераны новых территорий могут не быть зарегистрированы в системе пенсионного страхования. Поэтому процесс получения выплат может затянуться дольше, заключила эксперт.
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