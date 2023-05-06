МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Многие дачники не знают, что далеко не весь мусор можно сжигать на участке, рассказал агентству "Прайм" ведущий научный сотрудник научной лаборатории РЭУ им. Г.В. Плеханова Анатолий Ольхов. Дачникам рассказали, за что может грозить штраф до 50 тысяч рублей

Запрещено сжигать резину, лакокрасочные материалы, полимеры, баллончики с химией — эти изделия и материалы опасны, так как выделяют в воздух токсичные вещества.

Проблем не будет с травой, ветками, листьями и ботвой, бумагой, картоном. Но сжигать их можно в специально оборудованном месте — листву в 15 метрах от построек (а не в 50-ти, как было раньше), а бумажный мусор в 7,5 метрах от зданий.

Участки для сжигания мусора должны иметь яму, ров или котлован больше метра в диаметре и 30 сантиметров глубиной. Если ямы нет, то на площадке нужно установить металлическую конструкцию (бочку, бак с крышкой) и в ней сжигать отходы, рядом должен быть песок или вода для тушения огня.

За несоблюдение правил предусмотрены штрафы по ст. 20.4 КоАП. Согласно данной норме при нарушении требований пожарной безопасности гражданину выносится предупреждение либо накладывается штраф в размере от пяти до 15 тысяч рублей.

Если требования пожарной безопасности нарушены в условиях особого противопожарного режима (вводится в случае повышения пожарной опасности), то штраф для граждан составит от десяти до 20 тысяч рублей. Если в результате нарушения возник пожар и было уничтожено либо повреждено чужое имущество или причинен легкий или средней тяжести вред здоровью человека, штраф — от 40 до 50 тысяч рублей. Жечь костры на даче разрешается только в безветренную погоду, ни в коем случае не поручать присмотр за огнем детям. В сезон засухи, при порывистом ветре и на торфяных почвах разводить огонь категорически запрещено.