МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. По общему правилу расторгнуть брак можно по желанию сторон в любое время. Но есть исключения, рассказал агентству "Прайм" преподаватель факультета права НИУ ВШЭ Константин Киктенко. Исследование показало, сколько россияне готовы потратить на свадьбу

Ограничения на требование супруга о расторжении брака устанавливает Семейный кодекс. В частности, пока супруга беременна, развод может быть лишь с ее согласия.

"Важно понимать: если жена не возражает против расторжения брака в суде, то развод возможен", — поясняет юрист.

Согласие супруги понадобится, пока ребенку не исполнился год. "Правило распространяется даже на печальные случаи, когда младенец родился мертвым или умер до достижения возраста одного года. Но если при этом супруга не против расторжения брака, то оно будет осуществлено в судебном порядке", — указал эксперт.

В целом основания для прекращения брака прописаны в статье 7 Семейного кодекса. Среди них смерть или объявление одного из супругов умершим, а также заявление обоих супругов. Если один из пары признан судом недееспособным, необходимо заявление от его опекуна, заключил юрист.