МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Помимо общеизвестных вещей — использования двухфакторной аутентификации и отказа от привычки хранить все пароли в одном месте, уберечь личные данные на телефоне поможет специальное приложение, рассказал агентству "Прайм" руководитель команды разработки платформы Gem4me Ваге Закарян. Россиянам рассказали, как вычислить слежку через камеру смартфона

"Такие сервисы разработаны, чтобы сохранить приватную информацию от чужих глаз. Какие-то из них просто прячут ее под пароль, а некоторые имитируют приложения с другим назначением — они могут выглядеть, например, как калькулятор", — пояснил он.

Также, по словам эксперта, полезно установить антивирус и регулярно проверять телефон для выявления программ-шпионов. Они сейчас очень изобретательны и тщательно маскируются. Вы можете даже не подозревать, что прямо сейчас телефон передает личную информацию посторонним лицам. Подцепить шпиона можно, даже не переходя по подозрительным ссылкам от неизвестного пользователя, уверяет специалист.

Поэтому самый эффективный способ избежать утечки приватных данных — использовать как можно больше способов защиты личной информации, не пренебрегая даже самыми элементарными правилами, такими как установка pin-кода на телефон и осторожное общение с незнакомыми пользователями, заключил Закарян.