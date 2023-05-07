МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ, Екатерина Акопова. Сегодня уже очевидно, что эпоха гипермаркетов уходит в прошлое: число покупателей, особенно в гигантских моллах за городом, сокращается, а небольшие магазинчики "в шаговой доступности" предлагают необычный ассортимент и интересные цены. Что же происходит? "Нагнуть" скупердяя. Кто заплатит по долгам Америки

КРИЗИС ФОРМЫ

Пик развития формата гипермаркетов пришелся на 2015-2016 годы. Тогда падение доходов не приобрело таких масштабов, как в 2020 — 2022 годах, но все же было ощутимо по сравнению с периодом 2010 — 2014 годов. Народ массово шел за комплексными покупками выходного дня, поскольку гипермаркеты предлагали "все в одном месте по адекватным ценам".

Теперь же налицо сокращение платежеспособного спроса — прежних объемов выручки у гипермаркетов больше нет. Вдобавок конкурировать с ними начали службы доставок, а в период пандемии эти сервисы существенно шагнули вперед. Народ в крупных городах начал понимать, что можно либо три-четыре часа потратить на поездку в супермаркет и купить все сразу, либо никуда не ехать и получить примерно тот же набор дома на два-три процента дороже.

"В итоге те, кому главное не ассортимент, а цена, начали оттягиваться в формат дискаунтеров. А кому ассортимент был важен — получили его, не выходя из дома", — рассказал доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников.

Тренд на питание вне дома тоже добавил головной боли гипермаркетам. Изначально он заключался в полноценных походах в кафе и рестораны, сейчас же постепенно этот спрос перетекает в фудкорты и ту же доставку из "темных кухонь". Особенно на этом направлении активна молодежь, которая в крупных городах не склонна готовить в принципе. Пора уносить ноги: что будет с рублем летом

"Поэтому в последние годы практически все сети постепенно сворачивают формат гипермаркетов, или стараются разнообразить его кулинариями и другими дополнительными услугами", — считает Черников.

ГРИМАСЫ КОНКУРЕНЦИИ

Сами гипермаркеты, несмотря на снижение трафика, не радуют ни ассортиментом, ни ценами, ни сервисом. Ретейлеры в погоне за сокращением текущих затрат уменьшают количество кассиров, а то и вовсе внедряет кассы самообслуживания. Кому-то этот формат нравится, а кто-то в следующий раз в магазин просто не приходит. Это — первая причина кризиса гипермаркетов как формата.

Причина вторая — сокращение ассортимента. Отчасти вынужденное: что-то оказалось под санкциями, что-то "запуталось" в параллельном импорте, а что-то так подорожало, что покупать сможет лишь ограниченная часть населения. В последнем случае товару не место на полке гипермаркета, ведь он делает бизнес на массовых продажах.

Причина третья: гипермаркет работает от объема проданного товара, от скорости продаж и комплекса покупки. А значит, по большей части ассортимента он должен предлагать цены чуть ниже средних.

"Но менеджменту нужны обороты и доход здесь и сейчас, им отчитываться надо и получать свои бонусы. Вот и смотришь иной раз и диву даешься: цена на полке гипермаркета оказывается выше той, что предлагает маленький магазин", — сказала профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов. Финляндии выпала "черная метка": Россия отняла у нее то, что дороже денег

Владельцы гипермаркетов в погоне за уходящей прибылью начинают увеличивать количество небольших дискаунтеров и магазинов у дома и сами попадают в очередную, четвертую ловушку, создавая вокруг покупателя инфраструктуру доступных магазинов. И как только их ассортимент становится похож, желающих куда-то ехать за покупками становится все меньше.

Мало кто из покупателей задается вопросом, кто может предложить лучшую цену: дискаунтер-сети, где пара десятков тысяч магазинов или гипермаркет, в котором находится пусть даже сотня магазинов. Ответ — конечно дискаунтер, ибо совокупная закупка в сети выше и закупочные цены ниже. А значит и розничные цены можно выставить ниже, чем у конкурента.

Но при грамотном подходе многие проблемы решаются. "Я бы сказал, что гипермаркеты скорее живы, но если продолжать в том же духе, то "духа" в них не останется", — считает Чеглов.

Очевидно, со временем их число сократится — некоторые перепрофилируют под развлекательные центры или складские помещения. Оставшиеся же вынуждены будут искать новые ниши и направления, чтобы привлечь покупателя.