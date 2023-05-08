МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Выгодны ли многотарифные счетчики на электричество и какой может быть экономия, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор ПАО "Городские Инновационные Технологии" Валерий Ковалев. Льготы по оплате ЖКХ: кому положены и как их оформить

Многотарифные умные счетчики могут не только показывать количество потребленных киловатт, но и рассчитать стоимость энергии в зависимости от тарифов, самостоятельно передавать данные поставщикам, сигнализировать о поломках.

"Уверенности в том, что это не пустая трата в пользу ресурсоснабжающих организаций, у людей нет", — предположил специалист, добавив, что поэтому устройства многие не торопятся устанавливать.

Однако расход электричества по разным тарифам в зависимости от времени суток действительно дает реальную экономию. Например, по утрам, в часы пиковой нагрузки, тариф выше, а ночью минимален. Именно эта возможность позволяет весьма существенно сэкономить, уверяет Ковалев.

По его оценкам, обычные счетчики стоят от тысячи рублей, а срок их эксплуатации рассчитан на тридцать лет при условии проведения необходимых поверок. Стоимость умных счетчиков — две-три тысячи рублей, однако экономия на них, в зависимости от структуры потребления для обычной однокомнатной квартиры может составить 250-300 рублей в месяц или три тысячи рублей в год. Получается, что приобретенный счетчик окупается меньше чем за год, и оставшиеся 29 лет вы получаете чистую выгоду, подсчитал специалист.