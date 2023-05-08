МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Весна — традиционное время начала дачного сезона у россиян. Многим кажется, что на своем участке можно выдохнуть и позволить себе все, о чем в городе остается лишь мечтать. Но это не так. Есть нормы и правила, которые необходимо соблюдать даже на даче. А их неисполнение чревато наказанием. Заговор: зачем уводят дешевый товар из-под носа покупателя

БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ

Дачный отдых обычно начинается с поездки на автомобиле. Чтобы оградить себя от ненужных проблем, лучше накануне выходных освежить в памяти правила дорожного движения и штрафы за их нарушение.

Адвокат Елена Кудерко напоминает, что полис ОСАГО является обязательным, а за его отсутствие установлен штраф в 800 рублей, штрафовать могут один раз в сутки. Распечатывать полис в этом году уже не нужно, можно просто предъявить его с экрана смартфона. Если полис есть, но продемонстрировать его нельзя — штраф 500 рублей.

Если вы решили вывезти за город крупногабаритные вещи, важно знать, что груз не должен выступать более одного метра в длину и 40 сантиметров в ширину от габаритов транспортного средства.

Выступающие части груза должны быть снабжены сигнальными обозначениями "крупногабаритный груз", а в темное время суток и в условиях недостаточной видимости дополнительно спереди фонарем или световозвращателем белого цвета, сзади — фонарем или световозвращателем красного цвета.

За нарушение штраф варьируется от 1500 рублей до лишения права управлять транспортным средством до четырех месяцев.

"Торопить сигналом клаксона как своих домочадцев, так и автолюбителей на дороге без веской причины недопустимо, штраф составляет 500 рублей, даже если машина стояла во дворе без движения", — предупредила юрист. Дачникам рассказали, за что может грозить штраф до 50 тысяч рублей

Перевозка людей вне кабины автомобиля — правонарушение, которое карается штрафом в 1000 рублей.

"Так что, если у пассажиров возникнет желание высунуться из окна или люка автомобиля, помните, что это крайне опасно как для их жизни и здоровья, так и для кошелька водителя", — отмечает эксперт.

По правилам перевозки пассажиров, все находящиеся в машине люди должны быть пристегнуты ремнями безопасности. За пренебрежение этими правилами водителя могут оштрафовать на 1000 рублей за каждого пассажира, а самого нарушителя — на 500 рублей. Перевозить ребенка на коленях или без специального устройства, обеспечивающего безопасность запрещено, штраф составит 3000 рублей за каждый факт.

Одно из серьезнейших нарушений ПДД — дать порулить ребенку или взрослому, не имеющему водительского удостоверения, даже если это происходит на дачной проселочной дороге, сказала Кудерко.

Наказание для владельца авто составит 30 тысяч рублей, а для начинающего водителя — пять тысяч рублей. Штраф за ребенка будут оплачивать родители, допустившие такое нарушение.

СОРНЯКИ И ГАВАЙСКАЯ РОЗА

На даче тоже полностью расслабиться не получится. Даже если участок в СНТ или в дачном товариществе находится в вашей полной и безраздельной собственности, это не значит, что вы на нем полностью свободны в действиях. Есть правила, несоблюдение которых может обернуться крупным штрафом, рассказала доцент факультета права НИУ ВШЭ Лариса Солдатова.

Так, садоводы должны следить за тем, чтобы участок не зарастал сорняками, например, одуванчиками, полынью и борщевиком. Штраф за сорняки составляет до 500 рублей, а вот если расплодится борщевик — уже до пяти тысяч рублей.

Многое зависит от того, к какой категории земель относится конкретный участок. Если это земли сельскохозяйственного назначения, то наказание будут существенно серьезнее. По словам юриста, узнать категорию земель можно, обратившись к публичной кадастровой карте. Если из-за халатности владельца участка появятся овраги или промоины, то придется заплатить до 50 тысяч рублей.

Иногда на участке могут появляться растения, содержащие наркотические и психотропные вещества. К примеру, мак снотворный, роза гавайская или конопля.

"Разводить намеренно такие культуры, естественно, запрещено. Но даже если владелец участка не имеет отношения к их появлению, можно получить штраф до четырех тысяч рублей", — отметила юрист.

НЕ ШУМИТЕ!

Мало кто задумывается о том, что на даче, как и в городской квартире, нужно соблюдать закон о тишине. Есть нормы и правила, которые надо соблюдать. Отправляясь за город, не лишним будет ознакомиться с законом о тишине региона, где вы будете находиться. Экономист объяснила, почему могут уменьшить пенсию

В каждом регионе свои требования — разные временные промежутки и разная мера ответственности, объясняет старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.

Например, в Московской области нельзя нарушать покой соседей с девяти вечера до восьми утра по будням и с десяти вечера до десяти утра по выходным и праздникам.

Если вы слишком громко отмечаете праздник, проводите шумные работы в неположенное время, соседи могу вызвать наряд полиции, который не только объяснит, что так делать не надо, но и может оштрафовать на сумму от 500 рублей.

МУСОР, ШАШЛЫК И МАГАЗИН НА УЧАСТКЕ

Кроме того, на собственном дачном участке нельзя складировать мусор, разводить сорняки и нарушать нормы противопожарной безопасности.

Владельцы земельных участков должны регулярно косить траву не только у себя, но и на прилегающих территориях до пяти метров. Это, по словам Гусятникова, относится к нормам противопожарной безопасности. Высота травы на участке и вокруг него не должна превышать 20 см. За нарушение, согласно ст. 20.4 КоАП, могут оштрафовать на сумму от пяти до 15 тысяч рублей.

Также нельзя жарить шашлыки ближе, чем в пяти метрах от дома и других строений, сжигать мусор и сухую траву ближе 15 метров.

За те же действия в условиях особого противопожарного режима сумма наказания будет больше — от десяти до 20 тысяч рублей. А если это привело к пожару и пострадали строения или люди, то от 40 до 50 тысяч рублей.

Могут привлечь к административной ответственности и за мусор на участке и вокруг него, в том числе и за строительный. Его нужно своевременно убирать и утилизировать. В противном случае вам грозит штраф от одной до двух тысяч рублей. Экономист перечислил малоизвестные выплаты, которые можно получить в России

А если вы используете участок не по назначению, например, открыли магазин на земле, предназначенной для личного подсобного хозяйства, вас могут оштрафовать на сумму от 0,5 до 1 процента от кадастровой стоимости участка. Если она не определена — от десяти до 20 тысяч рублей.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ НЕВОСПИТАННОСТЬ

Штрафы — это, конечно, хорошо, но гораздо эффективнее воспитывать в гражданах ответственное отношение к природе с самого детства, тогда и применять санкции не будет необходимости, рассуждает директор Фонда поддержки и развития природоохранных и других социально-значимых проектов "Наш фонд" Ольга Лакустова.

Например, многие разводят костры в неположенных местах, не понимая, почему это запрещено. Если бы люди с детства знали о последствиях, то, возможно, большая часть из них задумалась бы, не стоит ли поискать более безопасное место.

Для соблюдения экологических норм и правил с населением необходимо работать.

"Просветительская работа должна вестись в СНТ, дачных поселках, деревнях и так далее, и участие в этом должна принимать администрация", — заключила эксперт.