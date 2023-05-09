МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Даже на своем дачном участке нельзя делать все, что вздумается: существуют нормы и правила, которые надо соблюдать, рассказал агентству "Прайм" старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников. Дачникам рассказали, за что может грозить штраф до 50 тысяч рублей

Например, не многие задумываются о том, что на даче, точно так же, как и в городской квартире, действует закон о тишине. В каждом регионе он свой. Могут быть установлены разные временные промежутки и определена разная мера ответственности, отметил юрист.

Например, в Московской области нельзя нарушать покой с 21 до восьми часов по будням и с 22 до десяти часов по выходным и праздникам.

"Если вы находитесь на дачном участке, это не означает, что рядом с вами нет людей, которым вы можете помешать. Поэтому, когда вы отправляетесь за город, не лишним будет ознакомиться с законом о тишине того региона, где вы будете находиться", — предупредил Гусятников.

Из-за шумного праздника или работ в неположенное время соседи могу вызвать наряд полиции, который не только объяснит, что так делать не надо, но и может оштрафовать на сумму от 500 рублей.

Владельцы земельных участков должны регулярно косить траву не только у себя, но и на прилегающих территориях до пяти метров. Это, по словам эксперта, обусловлено нормами противопожарной безопасности. Высота травы на участке и вокруг него не должна превышать 20 сантиметров. За нарушение, согласно ст. 20.4 КоАП, могут оштрафовать на сумму от пяти до 15 тысяч рублей. Адвокат раскрыла, за что могут оштрафовать по дороге на дачу

Нельзя жарить шашлыки ближе, чем в пяти метрах от дома и других строений и сжигать мусор и сухую траву ближе 15 метров. За те же действия, совершенные в условиях особого противопожарного режима, сумма штрафа будет больше — от десяти до 20 тысяч рублей. А если это привело к пожару и пострадали строения или люди — то от 40 до 50 тысяч рублей.

За борщевик дачном участке вас также могут оштрафовать. Суммы и условия определяет региональное законодательств. Сейчас власти уделяют особое внимание мерам по борьбе с ним. Например, в Московской области штраф составит от двух до пяти тысяч рублей. Если на участке растет конопля или опиумный мак, то в этом случае могут оштрафовать на сумму от трех до четырех тысяч рублей. Даже если вы не имеете к этому отношения, добавил Гусятников.

К административной ответственности могут привлечь и за мусор на участке и вокруг него, в том числе и за строительный. Его нужно своевременно убирать и утилизировать. В противном случае грозит штраф на сумму от одной до двух тысяч рублей. Использование участка не по назначению, например, открытие магазина на земле, предназначенной для личного подсобного хозяйства, также может обернуться штрафом на сумму от 0,5 до одного процента от кадастровой стоимости участка. Если она не определена — от десяти до 20 тысяч рублей.