МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Закон об ужесточении ответственности за продажу лекарств без рецепта уменьшит количество таких нарушений, рассказала агентству "Прайм" юрист Елены Кудерко. Россиянам назвали вредные привычки, которые медленно убивают смартфон

Уже давно государством установлен перечень препаратов, отпуск которых производится исключительно на основании рецепта врача. Этот бланк является документом строгой отчетности, который остается в аптеке после продажи препарата.

Но иногда рецепт оставляют покупателю. Например, когда приобретаются антидепрессанты — от самых легких до сильнодействующих. Как правило, такие препараты применяются курсами, и провизор при очередной продаже должен проверить рецепт, чтобы уточнить вид и дозировку препарата, который был куплен ранее. Это поможет избежать передозировки и незаконного использования лекарства.

Ответственность за отпуск препарата без рецепта, в первую очередь, является персональной для провизора, то есть непосредственного продавца лекарства. Его наказание коснется в первую очередь.

По словам Кудерко, законодателем в конце апреля приняты изменения в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающие ответственность должностного лица аптеки от десяти тысяч рублей вплоть до лишения права работы по профессии (дисквалификация) на срок до одного года. Ответственность аптеки за такие нарушения увеличивается до 200 тысяч рублей за каждый факт нарушения.

До принятия закона штраф составлял от 1,5 тысячи до 30 тысяч рублей. После вступления закона в силу нарушений должно стать меньше, заключила эксперт.