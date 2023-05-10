МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Центробанки по всему миру скупают золото в качестве актива-убежища в эпоху финансовой и геополитической нестабильности. Однако от кризиса системы, основанной на господстве доллара, это не спасет. Европа приступила к операции по спасению своих активов от России

В первом квартале текущего года мировые резервы пополнились 228 тоннами драгметалла. Это на 176 процентов больше, чем год назад и на 34 процента выше предыдущего рекорда девятилетней давности, подсчитали во Всемирном золотом совете.

Крупнейшим покупателем среди центробанков стал Сингапур, пополнивший резервы на 69 тонн золота. На втором месте Китай, купивший 58 тонн, на третьем и четвертом — Турция и Индия (30 и семь тонн соответственно).

Это происходит уже не первое десятилетие, но в последний год активно набирает обороты. После замораживания золотовалютных резервов России наблюдается постепенный отказ от использования доллара в международных расчетах. Его доля снижается и в резервах центральных банков. Согласно данным МВФ, сегодня доля американской валюты в мировых резервах составляет менее 60 процентов против 71 процента в начале века.

ВЕРЫ БОЛЬШЕ НЕТ

Коротко и емко этот процесс обосновала старший рыночный аналитик золотого совета Луиза Стрит.

"На фоне потрясений в банковском секторе, сохраняющейся геополитической напряженности и сложной экономической ситуации роль золота как актива-убежища выходит на первый план", — пояснила она.

Нынешний виток спроса подстегивают, прежде всего, финансовые проблемы США. О возможном дефолте из-за невозможности платить по обязательствам пишут серьезные издания, а о необходимости избежать его публично заявляет американский лидер Джо Байден. Тем не менее, решение об очередном повышении потолка госдолга до сих пор не принято, и уже в июне источники средств могут иссякнуть.

На этом фоне рекордными темпами золото скупают не только центральные банки, но и биржевые игроки, ищущие защиту в различных финансовых активах, которые привязаны к золоту.

"Применение доллара в качестве политического оружия в рамках санкций, вызывают опасения и рост недоверия к американской финансовой системе", — прокомментировал эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Евгений Калянов.

Сходная ситуация и с евро. ЕС также использует свою валюту, как рычаг санкционного давления и испытывает трудности в банковском секторе. При этом рост экономики ключевых стран еврозоны близок к нулю, и его перспективы не особо заманчивые.

Учитывая наступающую рецессию в США и Европе, а также высокую инфляцию в мире, наиболее оптимальным вложением для сохранения капитала выступает золото. Хранить резервы в долларах и евро сейчас слишком опасно, и регуляторы это понимают. Далеко не факт, что в кризисной ситуации эти деньги можно будет вернуть.

ДОЛЛАР VS ЗОЛОТО: КТО ВЫИГРЫВАЕТ

К тому же устойчивость валюты США вызывает сомнение. Скорее всего, потолок госдолга сейчас повысят, чтобы избежать кризиса, но американская экономика устроена так, что для поддержания нормального функционирования ей нужно занимать все больше и больше. Таким образом, через несколько лет на обслуживание госдолга будет уходить до 18-20 процентов бюджета, что станет уже критичным. Вот и все: Америку предупредили о новом кризисе

"В свою очередь, золото доказало свою историческую состоятельность, в том числе против американского доллара. С начала 70-х годов прошлого века цена золота выросла более чем в 55 раз. То есть в качестве резерва металл гораздо устойчивей, чем печатный станок ФРС", — рассуждает ведущий аналитик "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков.

Речи о возвращении золотого стандарта пока не идет, но наличие золота в резервах центральных банков повышает их устойчивость и защищает от кризиса. Более того, это позволяет вывести резервы из-под контроля американской финансовой системы, что в условиях геополитического дробления мира становится одной из важнейших задач. Возможно, обезличенное золото станет чаще использоваться в международной торговле, когда это необходимо и возможно, предположил эксперт.

ЦЕНА ВОПРОСА

В золотом совете ожидают, что в нынешних условиях инвестиционный спрос может заметно вырасти. Но количество металла в мире ограничено, и это подстегивает спрос. Сейчас он еще довольно скромный, однако котировки металла уже держатся выше двух тысяч долларов за тройскую унцию.

По словам финансового аналитика BitRiver Владислава Антонова, Банк России поставил на золото еще семь лет назад и оказался прав. Физическое золото находится в российских хранилищах и неподвластно санкционным ограничениям со стороны недружественных стран. Прогноз аналитика в течение года — 2100-2200 долларов за тройскую унцию.

Если же валюты еврозоны и США продолжат вытесняться из международной торговли, то весьма быстро золото может добраться до уровня 2500 долларов, полагает Кочетков.

НЕТ ХУДА БЕЗ ДОБРА

Конечно, вопрос цены далеко не главный. Как известно, главная историческая функция золота — не выгодные инвестиции, а защита капитала в кризисные времена, которые, судя по всему, уже наступают. В условиях финансовой нестабильности или роста геополитических рисков металл становится главным инструментом центральных банков для обеспечения устойчивости резервов. Аналогично золото действует и на частном уровне, так как является компактным универсальным способом сохранения накоплений. "Нагнуть" скупердяя. Кто заплатит по долгам Америки

Однако на текущий момент явной альтернативы доллару в качестве глобальной резервной валюты нет. Существующий мировой экономический и финансовый порядок уже налажен, и не все страны откажутся от него. И хотя наметился процесс пересмотра международных денежных отношений, не стоит ожидать, что доллар значительно утратит свои позиции в международных расчетах.

Значит, обвал долларового мира — если он все-таки произойдет — затронет большинство стран, вне зависимости от накопленных ими золотых резервов. Быстрого перехода на торговлю за золото или валюты стран, которые им обеспечены, не случится. Возможен рост спроса на сырьевые валюты (обеспеченные нефтью, газом или зерном), но этот процесс пока только начинается.

В этой ситуации отключение России от западной финансовой системы на фоне рекордных запасов золота пойдет нашей стране только на пользу. Надвигающийся финансовый мировой кризис нас практически не заденет — как говорится, нет худа без добра, заключил Антонов.