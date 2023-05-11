МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. В случае с телефонным мошенничеством важно задать звонящему несколько уточняющих вопросов, которые покажут, кто он на самом деле, рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев. Финансист объяснила, что "нельзя просить" у банков

Как правило, преступник-дилетант использует статус сотрудника правоохранительных или следственных органов.

"Однако страх и беспокойство не должны вами управлять. Стопроцентным способом избежать неприятностей является немедленное прерывание разговора и по возможности помещение номера в черный список", — отметил эксперт.

Если же беседу хочется продолжить, то, в первую очередь, необходимо четко уточнить статус "сотрудника" правоохранительных органов или банковской безопасности. Для этого важно попросить звонящего продиктовать должность, звание, ФИО, номер служебного удостоверения, точное название подразделения, его местонахождение и ФИО начальника, а также основание для звонка. Юрист предположил, что такой "допрос" станет неподъемным для преступника и он сам прервет разговор.

Если мошенник умудрится с ходу придумать всю эту информацию, гражданину следует самостоятельно ее перепроверить — в первую очередь, есть ли такое подразделение и служит ли в нем сотрудник с указанными данными. Назван способ избавиться от слежки через смартфон и засекретить все данные

Если это звонок "из банка", нужно попросить у звонящего официальный номер этой кредитной организации, а затем сказать, что перезвоните сами. Настоящий сотрудник номер знает и быстро его назовет, а мошенник начнет переводить тему, пугать, путаться или сам прервет разговор.

"Но лучше не играть в кошки-мышки с негодяями, а сразу класть трубку и помнить, что звонок в любой мессенджер — стопроцентное мошенничество", — заключил Соловьев.