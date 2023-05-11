Инвестстратег Бахтин: укрепление рубля остановится, если нефть будет дешевле 70 долларов
МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Текущее укрепление рубля обусловлено восстановлением импорта и снижением нефтяного дисконта, однако уже к лету оно может сойти на нет по нескольким причинам, рассказывает агентству "Прайм" инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.
Среди них — падение нефтяных котировок ниже 70 долларов, ухудшение общерыночной конъюнктуры, масштабные обострения в геополитике, а также повышение физического спроса на иностранную валюту в преддверии сезона отпусков.
Бахтин напомнил, что после праздников рубль продолжил активно укрепляться к основным валютам. Доллар ушел в район 76 рублей, евро в направлении 83, а юань — к 11.
"При этом котировки нефти снижались, а общерыночный риск-аппетит был сдержанным", — рассказал инвестстратег.
Улучшить положение рубля помогла стабилизация счета текущих операций — импортные потоки восстановились до уровней февраля 2022 года, и спрос на валюту со стороны импортеров уже не растет такими темпами, как в начале этого года.
"При этом геополитический дисконт на реализуемое за рубеж сырье сокращается, что увеличивает объем поступающей валютной выручки независимо от динамики мировых цен", — подчеркнул он.
По оценкам Бахтина, до июня доллар может некоторое время торговаться в районе 74-75 рублей, евро — отступить до 81-82, по юаню вероятно закрепление ниже отметки 11 рублей. Более существенный рост рубля в перспективе месяца видится ему маловероятным.
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