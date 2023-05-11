МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Дефолт в США вряд ли произойдет сейчас, однако меры властей страны лишь отсрочат этот неизбежный сценарий, рассказал агентству "Прайм" директор федерального методического центра по финансовой грамотности РЭУ им. Г.В.Плеханова Денис Перепелица. Трамп призвал "пойти на дефолт", если власти не сократят расходы

"Вероятность дефолта в США в июне невысока — президент Джо Байден при выступлении в конгрессе ясно дал понять, что против этого сценария. Скорее всего повышение потолка госдолга будет согласовано в мае", — считает он.

Тот факт, что экс-президент США Дональд Трамп призвал республиканцев допустить дефолт государства, если они не добьются от Белого дома согласия на сокращение расходов, означает лишь очередной этап битвы между демократами и республиканцами. Стороны выторговывают наиболее приемлемые для себя условия и в целом работают на выборную повестку 2024 года.

На самом деле, в негативном сценарии не заинтересован никто. Технический дефолт, вернее, дефицит средств в бюджете, не обрушит экономику США, ведь по факту она остаются крупнейшей в мире. Но он повлечет за собой остановку работы государственных учреждений. Платить зарплату служащим будет попросту не из чего.

Что касается дефолта по государственным облигациям, то эта ситуация может повлечь за собой снижение кредитного рейтинга данных бумаг и отток средств инвесторов, что вызовет рост ставок по ним и повышение стоимости обслуживания государственного долга. Подобное уже происходило в 2011 году на фоне противоречий между демократами и республиканцами. Тогда рейтинг США был понижен на одну ступень. После того, как потолок был повышен, рейтинг, а с ним и рынки вернулись в нормальное состояние. Дефолт: что к нему приводит и каковы последствия

"Повторение этого сценария сейчас, на фоне рецессии и банковских проблем, ускорит приближение фактического дефолта США, который по оценкам различных специалистов может произойти в ближайшие 10 лет", — полагает Перепелица.

Очередное повышение планки госдолга лишь отложит проблему до 31 марта 2024 года, когда вопрос возникнет на повестке дня снова. Глобально причины, ведущие к дефолту, никуда не денутся — США продолжат делать новые долги, чтобы платить по старым, поэтому стоит обратить внимание на золото и ценные бумаги в юанях. Они могут выступить, как актив-убежище, советует экономист.