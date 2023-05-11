МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ, Роман Серов. Торговые отношения России и Финляндии неминуемо разрушаются из-за вступления нашего северного соседа в НАТО — оставшись без поставок древесины, финны жгут мусор и лихорадочно ищут альтернативное топливо. Но настоящую суть приговора, который Финляндия сама себе подписала, она осознает позже. Вот и все: Америку предупредили о новом кризисе

Торговля России и Финляндии, занимавшая ранее значимое место во внешнеторговом обороте обеих стран, сокращается. С нашей стороны особенно сильно упали поставки нефти и древесины, с их — машин и оборудования. В прошлом году, по данным финской таможни, стоимость экспорта в Россию снизилась на 43 процента, до 1,9 миллиарда евро. Российский импорт просел почти на 20 процентов — до 6,1 миллиарда евро.

До начала прошлого года Финляндия была второй после Германии страной по объему торговли с Россией. Оттуда к нам шло много продукции лесопромышленной и химической отраслей (в том числе лаки, краски, "химия" для оргтехники), высокотехнологичных товаров, станков, электроники.

"Это большая потеря для нас, потому что финское качество всегда ценилось высоко. Пока нам будет сложно достать продукцию аналогичного качества по аналогичным ценам", — констатировала эксперт аналитического центра Университета "Синергия" Екатерина Федюкович.

Но и финнам приходится несладко. Древесина, которую Россия к ним больше не поставляет, использовалась не только для производства мебели, но и для отопления. В Финляндии многие топят дома дровами и древесными гранулами, а с ними теперь проблемы.

По данным местных СМИ, из-за прекращения поставок российских энергоносителей энергокомпании страны перешли на сжигание мусора, который теперь импортируют из других стран ЕС. Многие ТЭЦ страны использовали топливо из отходов и раньше, но в незначительных объемах, а излишки продавались. Сейчас ситуация изменилась — на мусоре работают почти все, и его не хватает. Выручают поставки из Италии — по подсчетам специалистов, накопленных там отходов финнам хватит еще на несколько лет.

ДОРОЖЕ НЕФТИ

Действительно, проблема с топливом в холодной Финляндии — наиболее насущная. Полностью заменить российские энергоносители сложно, поскольку зависимость от них была почти стопроцентная. Так сложилось из-за давних географических и экономических связей.

Конечно, частичная замена была бы возможна, но совершить разворот на 180 градусов сейчас будет очень нелегко. Ведь не только финны бросились искать альтернативу. То же самое делают другие европейские государства — Польша, Германия, прибалтийские страны.

И тут возникает другой важный вопрос — цена. Покупка нефти, газа и других ресурсов у США обойдется в разы дороже, под них необходимо перекраивать логистику и транспортные потоки. К тому же финское оборудование заточено под определенное качество сырья. Например, для индийцев не вся наша нефть подходит — Urals по техническим параметрам соответствует лишь определенным производственным мощностям. Здесь может быть похожая ситуация. Запад готовит России подарок. И его лучше не трогать

"По лесу вообще ситуация непростая: финский перерабатывающий комплекс и лесное машиностроение были изначально заточены на российское сырье. Более того, в России долгое время велась дискриминация отечественной лесопереработки в интересах финских компаний", — напомнил независимый аналитик Дмитрий Адамидов.

Если найти нефть на мировом рынке не так уж сложно — были бы деньги, то древесина сейчас буквально на вес золота. В Европе ее практически нет. У США и Канады все объемы расписаны. Придется рубить собственные леса, а это чревато экологической катастрофой. Остается, увы, только мусор.

ДЕЛО ВРЕМЕНИ

Конечно, экономика так не работает, чтобы взять и прекратить поставки по щелчку пальцев. Многое сейчас просто нечем заменить — например, России больше негде взять оборудование для лесопромышленного комплекса и корма для рыбной промышленности.

Поэтому сейчас скорее создают видимость, что торговли нет. На самом деле, многие поставки идут по параллельному импорту, который для этого и существует. Когда говорят, что финны перестали поставлять нам высокотехнологичную продукцию, а мы им нефть — это не так. Все поставляют, просто в чуть меньшем объеме и тайно.

Но этот процесс временный и рано или поздно закончится. Связи между странами сами начнут распадаться. Такова экономическая закономерность — выпавшие поставки замещаются другими, на смену потерянным рынкам сбыта приходят новые, развивается импортозамещение. Полностью отойти от взаимодействия Россия и Финляндия не смогут — слишком тесным оно было. Однако его интенсивность неизбежно сократится. Финляндии выпала "черная метка": Россия отняла у нее то, что дороже денег

Виной тому — политика финских властей: несмотря на то, что стране ничего не угрожало, она вступила в НАТО, хотя выгоднее было сохранять нейтралитет. Теперь Россия рассматривает соседа как геополитическую угрозу и гипотетического противника, что неминуемо скажется на торговле.

Бесспорно, от ее сокращения пострадают обе страны. Особенно печально будет жителям Санкт-Петербурга и ближних регионов, привыкшие к дешевым и качественным финским товарам. Но и кошельки простых финнов буквально опустошат дорогие энергоресурсы. Только по итогам 2022 года жители страны заплатили за электроэнергию на пять миллиардов евро больше, чем в 2021 году. В конце прошлого года экономика Финляндии начала замедляться, и, по оценкам экспертов организации Kuntarahoitus, в 2024 году столкнется с еще более сильным спадом.

А в долгосрочной перспективе страна сама подписала себе приговор. До последнего времени Финляндия была вполне процветающей и успешной, ее ставили в пример другим. Но, как оказалось, своим благополучием такие "государства-витрины" были полностью обязаны поставкам дешевых ресурсов из России. Это позволяло им спокойно развивать свою промышленность, не тратясь на нефть и газ по рыночным ценам.

Теперь все изменилось, и Финляндии уготована незавидная участь очутиться где-нибудь на задворках мировой экономики. То есть, там, где уже пребывает Прибалтика: из витрины бывшего СССР за несколько десятилетий регион превратился в неприглядный "балтийский призрак" с деградировавшей промышленностью и колоссальным оттоком населения.