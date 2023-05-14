МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ, Екатерина Акопова. Очередное обострение отношений США и Китая обусловлено борьбой за лидерство и экономическими факторами, но рискует превратиться в масштабное противостояние. Что на самом деле не могут поделить две ведущие экономики мира и к каким сценариям они готовы? Запад нашел дыру, куда утекает российская нефть

ПЕРЕМИРИЕ НЕ ВСЕРЬЕЗ

На текущий момент квинтэссенцией конфликта в экономическом контексте стала торговая война, которая продолжалась с 2017 по 2020 год. Тогда администрация Дональда Трампа обвинила Китай в нарушении целого ряда принципов международной торговли, а именно в субсидировании экспорта, противоречащем регламенту ВТО, искусственном занижении курса национальной валюты (юаня) и иных мерах протекционистского характера. Кроме того, администрация Трампа регулярно обвиняла Пекин в воровстве технологий.

"Очевидно, что задачей Трампа было максимальное возвращение производств в США", — считает преподаватель отдела международной политики ИОН РАНХиГС Сергей Маргулис.

Сейчас торговая война закончилась условным перемирием. Однако большинство экономических проблем, по крайней мере с американской точки зрения, решены не были. В Вашингтоне по-прежнему высок уровень недовольства ростом экономической мощи Китая и применяемыми для этого механизмами.

Доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г.В. Плеханова Евгений Генкин напомнил, что с тех пор обе страны продолжают наращивать экономические санкции друг против друга. В 2020 году администрация Трампа добавила к имевшимся ограничениям запрет на продажу технологий и оборудования китайским компаниям Huawei и ZTE. Китай в ответ наложил санкции на несколько американских компаний, включая Apple и Boeing.

Эксперты убеждены: несмотря на формальное завершение торговой войны, речь идет о временном перемирии, а не о полном прекращении противостояния. До сих пор не решена задача, которую ставила еще администрация Трампа — сокращение дисбаланса внешнеторгового сальдо. В действительности же, если мы посмотрим на статистику по торговле в США за 2022 год, то мы увидим, что сальдо выросло в пользу Китая. Его экспорт в США растет гораздо быстрее, чем в обратную сторону. Несмотря на все запреты и противоречия, товарооборот между странами продолжает увеличиваться.

Торговое противостояние между США и Китаем имеет серьезные последствия для мировой экономики, так как обе страны являются крупнейшими экономическими державами мира. Особое опасение у экономистов вызывает тот факт, что противостояние США — Китай может привести к глобальному экономическому спаду, считает Генкин.

ФИНАНСЫ ПОЮТ РОМАНСЫ

Все это происходит на фоне нарастающих экономических проблем США. Массовое банкротство банков и политический кризис вокруг повышения потолка госдолга, замедление экономики, постоянно растущий дефицит торгового баланса — вот далеко не самый полный перечень того, с чем приходится сталкиваться Штатам. Дефолт США — это словосочетания все чаще звучит со страниц самых серьезных изданий и даже из уст президентов — бывшего и нынешнего. Россия забирает у Финляндии лакомый кусок. И это дороже нефти

"Долгое время США удерживали лидирующие позиции в мировой экономике благодаря эмиссии ведущей валюты", — напомнила преподаватель экономического факультета РУДН Дарья Соколан.

Однако после ареста российских золотовалютных резервов доверие к мировой финансовой структуре и резервным валютам явно было подорвано. За 2022 год ряд стран увеличили торговлю в национальных валютах: Россия, Китай, Саудовская Аравия, ОАЭ, Бразилия, Ирак.

Кроме того, пандемия COVID-19 явно указала на минусы глобализации и показала, что единственная страна в мире, которая может сама себя обеспечить — это Китай. Только он в этот период сумел сохранить положительную динамику ВВП. Даже мировому лидеру — США — это не удалось. Чем не повод для зависти и желания переиграть все в свою пользу?

ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА АМЕРИКИ

Однако большинство экспертов сходятся во мнении, что острие американо-китайского противостояния сегодня связано с технологиями.

Генкин напомнил, что США ограничивают экспорт передовых технологий в Китай, особенно в области аэрокосмической промышленности, обороны и высокотехнологичного производства. Аналогичным образом Китай ограничил доступ к определенным секторам своей экономики, таким как телекоммуникации и средства массовой информации, сославшись на опасения по поводу национальной безопасности и сохранения культуры.

Кроме того, между двумя странами продолжаются споры относительно прав человека, интеллектуальной собственности и кибершпионажа, которые еще больше ограничивают обмен технологиями и ресурсами.

"Сегодня соперничество Китая и США в технологиях связано с разработкой и контролем над передовыми технологиями, такими как искусственный интеллект, квантовые вычисления, робототехника, биотехнологии и другие", — убежден эксперт.

С ним согласна Соколан: "Единственное проблемой Китая остается сфера технологий. Все основные разработки сосредоточены в развитых странах, так что технологии — это последнее, за что хватаются сегодня США, чтобы удержать свои лидирующие позиции в мире". Они готовы сделать все, чтобы не уступить, ведь на кону статуса гегемона.

Но не факт, что это поможет. Сегодня Пекин активно реализует программу "Сделано в Китае-2025", где выделены десять ключевых отраслей инвестирования и развития. Основная цель программы — сделать Китай ведущей технологической страной, которая к 2050 году полностью откажется от импорта технологий. Китай скупил готовые европейские заводы, получив доступ к их технологиям абсолютно легально (покупка долей в Kuka, Daimler, Pirelli, Volvo, Nexperia и ряда других европейских компаний). Сейчас проблема Китая — найти рынка сбыта для своей техники.

ВОЙНА И МИР

В этой ситуации администрация Джо Байдена сместила крен с экономики на политику. И сегодня здесь несколько точек противостояния. В первую очередь, это Тайвань, который долгое время поддерживался США и выступал некой витриной альтернативного некоммунистического Китая. Сейчас демонстрация плюсов капитализма над коммунизмом не совсем актуальна, но Тайвань продолжает оставаться важнейшим партнером США в регионе. Банковский кризис догнал США и стучится в дверь. Теперь они не остановятся

США будут максимально цепляться за тайваньский вопрос, это же касается конфликта в Южно-Китайском море, где КНР пытается расширить свое влияние и окончательно взять под контроль спорные территории. США продолжат поддерживать своих партнеров в регионе, стараясь любыми средствами не допустить расширения влияния КНР.

По мнению Соколан, остроту противостояния усиливает зависимость развитых стран от США. Этим и объясняется активная поддержка США со стороны Евросоюза. Но рано или поздно им придется уступить: в истории не случалось, чтобы одна страна доминировала постоянно. Любое государство имеет периоды стагнации, развития, расцвета и упадка. Сейчас перед нами разворачивается как раз такая картина — явные признаки упадка экономики США и пик расцвета Китая.

Правда, смена мирового гегемона, по словам Соколан, всегда сопровождается военным конфликтом. Китаю военное решение вопроса Тайваня абсолютно не выгодно, но для США это последняя возможность удержать свои позиции. В данном вопросе стоит также учитывать проведение СВО. Если США спровоцируют параллельно второй конфликт с Китаем, это будет иметь плачевный исход. Весьма сомнительно, что финансово США потянут спонсирование двух конфликтов. Китаю же выгоднее подождать и не реагировать на провокации. Что ж терпения и упорства этой стране с тысячелетней историей не занимать.