МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ, Роман Серов. Европа заподозрила неладное: на фоне падения товарооборота с Россией резко увеличился поток подсанкционных товаров в сопредельные с ней страны. Однако ловить нарушителей сложно, когда главные заинтересованные в обходе ограничений — как раз европейцы. Россия забирает у Финляндии лакомый кусок. И это дороже нефти

В частности, речь идет о государствах, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Так, Казахстан увеличил торговлю со странами Европы на треть за 2022 год. Подсанкционные электронику, оборудование, автозапчасти, и даже продукты и косметику везут целыми составами в огромных контейнерах.

Порой они даже теряются — так, по данным Financial Times, во время транспортировки в Армению, Казахстан и Киргизию пропали товары на сумму более одного миллиарда долларов: это половина всего трафика из Европы в соседние с Россией страны. Речь идет, в том числе, о продукции двойного назначения, которая может использоваться как в мирных, так и в военных целях. Среди них авиационные компоненты, паяльники, оптическое оборудование, газовые турбины, изделия для радиовещания.

По мнению руководства Евросоюза, за этим скрывается не что иное, как "призрачная торговля". Вряд ли страны региона резко увеличили потребность в подобной продукции. Например, за год с небольшим после начала специальной операции России Литва отправила в Казахстан таких товаров на 84 миллиона долларов, что в три раза больше, чем в предыдущий период. Однако Казахстан отчитался о получении продукции всего на 11 миллионов долларов. Судьба остального так и осталась загадкой.

ЕС просит соседей России объяснить ситуацию и остановить такие потоки, заявил исполнительный вице-президент Европейской комиссии по торговле и экономике Валдис Домбровскис.

По его словам, попытки обойти санкции ЕС уменьшают их эффективность и наносят урон внутреннему рынку Евросоюза, создавая неоправданную конкуренцию. "Эффективность санкций зависит от их реализации. Прекращение обхода санкций будет фокусом предложенного Еврокомиссией 11-го пакета", — напомнил вице-президент ЕК.

ПРИЗРАК ТОРГОВЛИ

Получается, что западные страны теперь борются с реэкспортом — когда несанкционированные товары поступают в Россию через третьи страны. Однако фактический объем "призрачной торговли" из Европейского союза в Россию гораздо больше, чем один миллиард долларов. Эта сумма относится только к некоторым товарам с ограниченным доступом, которые были посчитаны в рамках межстрановой торговли.

А ведь есть еще и параллельный импорт — официально согласованный Минпромторгом список товаров, которые можно ввозить в Россию без разрешения. Его объем оценивается в десятки миллиардов долларов в год. Запад нашел дыру, куда утекает российская нефть

Россия не раз заявляла, что справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад, а за последний год довел до беспрецедентного уровня. В Москве констатировали, что Западу недостает мужества признать провал антироссийских санкций, хотя многие там уже публично заявляют об их неэффективности.

Более того, санкции наносят больше ущерба тем, кто их вводит. Так, из-за ограничений на российские энергоносители Европе пришлось закупать топливо в других странах гораздо дороже. Из-за этого закрылись многие предприятия, а население страдает от резкого роста цен. Впереди деиндустриализация, потеря производства и технологий и американский СПГ по высокой цене.

СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ

При этом Евросоюз заверяет, что смог избежать рецессии и готов продолжить экономическое сдерживание России. Во-первых, в Брюсселе продолжают вынашивать идею наказать Индию за экспорт переработанной российской нефти. Во-вторых, начали обсуждать очередной, 11-й пакет санкций.

Но и то, и другое пока на уровне слов. Что касается торговли нефтепродуктами, то выявить, какие именно танкеры везут в Европу бензин, сделанный на индийском НПЗ из российской "санкционки", очень сложно. Поэтому топливо достигнет цели, просто обойдется европейцам дороже. Допрыгались. Финнам начали задавать неудобный вопрос на границе с Россией

По поводу санкций "света в конце тоннеля" и вовсе не наблюдается, признают сами европейские дипломаты. Если изначально речь шла о радикальной мере — полном запрете на экспорт в Россию, то теперь заговорили о блокировке поставок в третьи страны, выступающие посредниками в сделках с подсанкционными товарами. Но и тут согласия нет: слишком разные позиции занимают европейские страны.

Как следствие, диалог продолжается, но безрезультатно. Например, Германия недовольна предложением Брюсселя по санкциям против третьих стран и полагает, что в черные списки нужно вносить компании, а не государства. Договоренность вряд ли будет достигнута до конца мая, пишет издание Politico.

В этом нет ничего удивительного, ведь в обходе санкций заинтересованы сами европейцы. Отказаться от российского сырья одним махом они не могут, а в потере российского рынка не заинтересован бизнес, вложивший туда немалые деньги. В результате способы обхода ищут совместно: например, некоторые польские перевозчики для обхода санкций скооперировались с белорусскими — до границы фуру везет тягач с европейскими номерами, а там ее перецепляют к тягачу с белорусской регистрацией. И таможенные службы этому не препятствуют — и бизнесу, и гражданам нужно как-то выживать.