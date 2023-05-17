МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Если на экране телефона в мобильном банке высветилась информация о пополнении счета из неизвестного источника, не спешите радоваться: это могут быть мошенники, рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев. Россиянам раскрыли, как телефонные мошенники мстят тем, кто им не поверил

Для начала нужно определить, откуда пришли деньги. Может быть, это социальная выплата, возврат долга, деньги за отмененную покупку или кешбэк. Если нет, то вскоре может появиться человек, который по ошибке направил свои денежные средства не по тому номеру.

"Если это произошло и вас просят вернуть деньги, то не стоит противиться. Но только если деньги возвращаются именно тому человеку и на тот номер, с которого они пришли", — отметил эксперт.

Если указывают другой номер и другого человека, то ни под каким видом перевод делать не стоит.

"Это может быть схемой втягивания уже в совершенное мошенничество", — добавил Соловьев.

Преступнику важно усложнить схему, представив вас соучастником и запутать правоохранителей.

"Тем более, не стоит верить "доброте" незримых отправителей, которые предлагают оставить себе часть суммы, якобы за беспокойство — это тоже верный признак осуществляемого обмана", — подчеркнул юрист. Названа самая популярная у мошенников схема "развода"

Также внезапно поступившие на счет деньги могут свидетельствовать о том, что номер человека используется в схеме с мошенничеством на маркетплейсах и поддельных сайтах магазинов. Преступники говорят, что электронная оплата сбоит и просят перевести по заранее ими подобранному номеру телефона. Потом они просят владельца вернуть деньги, но уже на другой номер. Итогом таких манипуляций, по словам эксперта, становятся претензии от обманутого покупателя и дача показаний в полиции, если он подаст заявление правоохранителям.

"Так что возвращайте все до копейки только на тот номер, откуда пришли деньги. И на всякий случай заблокируйте этого абонента", — посоветовал Соловьев.

Если владелец средств не объявляется, не не нужно торопиться пользоваться этими деньгами. Обратитесь за разъяснениями в банк: сотрудники примут меры для того, чтобы вернуть средства человеку, который ошибся, или подтвердят, что деньги предназначались именно вам, заключил эксперт.