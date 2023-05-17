МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Иногда можно поселить других людей в квартиру, не спрашивая разрешения хозяина, об этом рассказал агентству "Прайм" адвокат, руководитель проектов ProLegals Андрей Стаценко. Адвокат раскрыл, в каком случае можно вернуть украденные мошенником деньги

Прежде всего, речь идет о детях.

"Возможность регистрации несовершеннолетних детей по месту жительства без согласия собственника прямо предусмотрена правилами регистрации, утвержденными постановлением правительства от 17.07.1995", — объяснил он.

Причем зарегистрировать несовершеннолетних детей может не только собственник, но и тот, кто уже числится в жилом помещении по иным основаниям. По словам юриста, речь идет о нанимателях и лицах, ранее зарегистрированных в жилом помещении с согласия собственника.

Вторая категория — отказники от приватизации или наследства, если эти люди сохранили право пожизненного проживания в квартире.

Если жилое помещение находится в долевой собственности, для вселения (регистрации) требуется согласие всех собственников. При этом сам участник долевой собственности может зарегистрировать в квартире себя и несовершеннолетних детей.

"Согласно судебной практике, при регистрации участника долевой собственности без согласия иных сособственников необходимо учитывать размер доли в площади помещения, приходящейся на принадлежащую участнику долю в праве собственности", — добавил эксперт.

Если исходя из принадлежащей участнику общей собственности доли в праве собственности нет реальной возможности использования этой жилой площади для проживания, тогда для вселения надо получить согласие других собственников. Также получить согласие собственников требуется при регистрации по месту жительства в комнате в коммунальной квартире.

Закон предусматривает ряд других случаев, когда можно проживать в помещении без согласия собственника: завещательный отказ и договор пожизненного содержания с иждивением. Пользоваться жилплощадью могут и граждане, отказавшиеся от участия приватизации жилого помещения до их выезда в другое место жительства.

В остальных случаях для регистрации по месту жительства и вселения требуется согласие собственника, заключил адвокат.