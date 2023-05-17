МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Китай взял курс на восстановление после пандемии в начале этого года. Тогда все надеялись — вот-вот вторая экономика в мире покажет рост на зависть развитым странам, пребывающим в рецессии или вовсю туда стремящимся. Но уже к середине весны стало ясно — что-то пошло не так. Что будет дальше и к чему готовиться? Опомнились: пока европейцы спорят о санкциях, Россия зарабатывает миллиарды

Крупнейшие банки и инвестфонды констатировали — китайская экономика восстанавливается хуже ожиданий. Результаты первого квартала оказались довольно вялыми: в целом неплохо, но взрывного роста нет.

Апрель стоило бы назвать "месяц неоправдавшихся надежд". Вышедшие показатели были неплохими, но не дотягивали до ожиданий. Так, объем промпроизводства вырос на 5,6 процента к году ранее, но аналитики ожидали вдвое большего скачка из-за эффекта низкой базы. Рост продаж составил 18,4 процента против ожидавшихся 22 процентов.

ВРАГ ВНУТРЕННИЙ И ВНЕШНИЙ

Действительно, ситуация в Китае складывается не самым лучшим образом, признают экономисты. Страна находится под воздействием как внутренних, так и внешних негативных факторов. Традиционно китайский ВВП поддерживали "три кита" — экспортоориентированная экономика, растущие население и рынок недвижимости.

Сейчас удар нанесен одновременно по всем трем фронтам. Протекционизм и замедление экономической активности в развитых странах на фоне роста ставок ударили по экспорту.

"Именно снижение глобального спроса является главным тормозом китайской экономики: мы видим спад импорта и слабую динамику экспорта. При этом снижение поставок в США достигает 14,3 процентов за январь-апрель", — напомнил председатель Русско-Азиатского Делового Совета (РАДС) Максим Кузнецов.

Политика "одна семья, один ребенок", проводившаяся в 1975 —2015 годах, негативно сказалась на численности трудоспособного населения. Китайская нация стремительно стареет, при этом ценности молодежи все больше похожи на тренды в развитых странах. Не лучше обстоят дела с недвижимостью: несмотря на многомиллиардные планы поддержки отрасли, о полноценном выходе из кризиса говорить не приходится, рассуждает инвестиционный стратег "Алор Брокер" Павел Веревкин.

Среди внутренних проблем отмечают рост долговой нагрузки, недостаточные реформы финансового сектора и сокращение стимулирующей политики. Все это замедляет восстановление.

Негатива добавляют и внешние факторы, включая геополитическое напряжение и международные торговые споры. Власти Китая готовы пожертвовать экономическим благополучием ради безопасности, что влияет на бизнес и препятствует заключению сделок.

По данным Bloomberg, крупнейшие банки Goldman Sachs и Morgan Stanley уже сворачивают амбициозные планы расширения с целью получения прибыли. Оба банка пересматривают прогнозы в сторону понижения и планируют сокращение рабочих мест, а среди инструментов для заработка в регионе предпочитают короткие, например, деривативы. Последняя надежда Америки: что они никогда не отдадут Китаю

Прочие компании также осознают необходимость фундаментального переосмысления Китая: деловой климат значительно ухудшился, а времена сверхприбылей канули в Лету. Страна изо всех сил пытается встать на ноги после ковидных ограничений, затронувших всех — от финансовых технологий до образования и недвижимости. Но, вопреки серьезным послаблениям для иностранных инвесторов, в большинстве сегментов экономики по-прежнему превалирует государство.

ЗА И ПРОТИВ

С другой стороны, никакого значимого кризиса в китайской экономике не наблюдается. Более того, если отвлечься от завышенных ожиданий, она растет на зависть прочим, даже США. А если везде плохо — стоит ли отказываться от возможности получить хоть какую прибыль? Она как минимум будет, а вот, к примеру, на европейском рынке — далеко не факт.

В этой ситуации инвесторам, желающим заработать в Китае, приходится соблюдать хрупкий баланс. Публично они повторяют старую мантру о том, что не планируют отказываться от бизнеса, тем более, на него уже немало потрачено. Не для публикации же сетуют, что поддерживать отношения с участниками игры все сложнее, поскольку напряженность растет.

Самим же китайцам предстоит сделать то, что выглядит в ближайшей перспективе наиболее разумным, учитывая динамику макростатистики. А именно — стимулировать забуксовавшую экономику.

"Решения будут тривиальными. Низкая инфляция открывает простор для снижения ключевой ставки, дополнительно можно ожидать снижение нормы резервов для банков", — предположил Веревкин.

Дальнейшая судьба китайской экономики зависит от нескольких факторов. Восстановлению могут способствовать политические реформы и улучшение финансового сектора, а также поддержка и инноваций, считает управляющий директор "Альфа-Форекс" Кирилл Дронов.

На текущий момент мы видим незначительный рост безработицы в Китае, что в совокупности со снижением импорта косвенно свидетельствуют о снижении внутреннего потребления. "Важным сигналом, что ситуация налаживается, будет ускорение роста частных инвестиций, увеличение потребительского спроса и устойчивый рост производства и экспорта", — отметил он.

Не менее важна ситуация у главных покупателей китайского экспорта: АСЕАН, США, ЕС, Японии, Южной Кореи. Если у них рост продолжится, то и спрос на товары вырастет. Кому достанутся все деньги после США

Негатива добавит приближение к американским выборам 2024 года, ведь "китайскую карту" намерен разыгрывать каждый кандидат. Нестабильность практически гарантирована, и инвесторы уже учитывают ее в расчетах.

МИР СЧИТАЕТ УБЫТКИ

Китайские проблемы закономерно отражаются на всех. Это вторая по величине экономика мира и ключевой игрок в международной торговле, потребитель нефти, меди и коксующегося угля. Спад отразится в первую очередь на сырьевых рынках и приведет к снижению цен на промышленные металлы и энергоресурсы. В случае реализации подобного сценария бюджету России будет угрожать серьезная опасность.

Глобально же снижение спроса на сырье и металлы может привести к падению спроса на товары и услуги от "мировой фабрики", а также вызовет неуверенность на финансовых рынках. Это несет отрицательные последствия для других стран, особенно для тех, чьи экономики тесно связаны с Китаем через торговлю и инвестиции, считает Дронов.

По мнению Веревкина, особую обеспокоенность вызывает чрезмерная закредитованность китайских компаний. Даже намеки на схлопывание этого пузыря могут посеять панику на долговых рынках и привезти к кризису доверия. И это может быть пострашнее американского банковского кризиса.