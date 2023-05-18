МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Общение в соцсетях и мессенджерах, как в личной переписке, так и в виде комментариев под чужими постами, хранится практически бессрочно, поэтому стоит серьезно относиться к тому, что и кому вы пишете, рассказал агентству "Прайм" руководитель направления центра компетенций по информационной безопасности холдинга Т1 Валерий Степанов. Раскрыто, что делать, если ваш мессенджер взломали

"Фундаментом спокойствия во время общения в социальных сетях и мессенджерах будет ответственное отношение к своим персональным данным", — отметил он.

Эксперт посоветовал использовать в таком общении свое имя, но не указывать ФИО полностью.

"Ни в коем случае не пересылайте данные документов (паспорт, права, свидетельства и другие документы), данные банковских карт и платежных сервисов", — также предупредил Степанов.

Не стоит пересылать и фотографии с такими данными. Также не стоит пересылать и личные фотографии.

"Личные фото и видео пусть останутся личными — немало раз СМИ освещали громкие истории шантажа из-за попадания личного контента в руки мошенников", — добавил специалист.

Также не стоит рассчитывать, что пересылаемая вами информация "исчезнет": в самых популярных на текущий момент мессенджерах в России — Telegram и WhatsApp — переписка сохраняется на серверах бессрочно, заключил эксперт.

WhatsApp — принадлежащее компании Meta* (деятельность Meta запрещена в России как экстремистская) приложение, с помощью которого можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская