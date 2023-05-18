МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Случается, что водитель внезапно получает вызов к дознавателю ГИБДД по поводу аварии, в которой он "участвовал" некоторое время назад. Что делать в этом случае, рассказал агентству "Прайм" заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов. Автоюрист назвала документ, который нельзя подписывать после ДТП

"Крайне маловероятно, что вызов в официальное подразделение ГАИ является частью мошеннической схемы. Приглашение в таком случае является законным требованием сотрудника полиции и его надо выполнять", — пояснил он.

Однако не будет лишним перед визитом осмотреть машину, вспомнить, где и когда образовались потертости на кузове и быть готовым объяснить их происхождение. Как правило, основанием для подобных вызовов становится или видеозапись, изъятая с расположенной неподалеку камеры, или показания свидетеля, например, охранника автостоянки, указывающие на автомобиль как на возможного участника ДТП. При этом аварии такого рода весьма незначительны, и потому незаметны для водителя.

"На малых скоростях или в шумных условиях не все события отображаются в сознании человека как столкновение машины с другим транспортным средством. Порой водитель воспринимает звук или вибрацию автомобиля как наезд на неровность или вовсе не придает значения происшедшему", — заявил юрист.

По его словам, важно вспомнить, находились ли вы в том месте, где было ДТП, а затем постараться вспомнить подробности. Если имеются записи видеорегистратора, то их нужно использовать для доказательств собственной невиновности. Россиянам объяснили, кому положен льготный автокредит

"Дело в том, что при разборе данной ситуации над инспектором ГИБДД дополнительно довлеет требование снижать показатели по "ДТП со скрытием" с места происшествия. Поэтому не исключено, что для достижения нужных показателей, подойдет любой, о ком есть хоть какие-то сведения о возможной причастности", — добавил адвокат.

С другой стороны, в соответствии с ч. 2 ст.12.27 КоАП РФ, оставление водителем места дорожно-транспортного происшествия влечет за собой лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет. Поэтому защищаться надо активно, но с умом, обращая внимания на остатки краски в местах потертостей, соотнося цвет столкнувшихся автомобилей; на локализацию, высоту и глубину повреждений.

При необходимости имеет смысл ходатайствовать о проведении трасологической экспертизы — исследования следов или видеозаписи для покадрового изучения. И в любом случае обратить внимание на то, что события не отождествлялись с ДТП-происшествием, поэтому отсутствовал умысел на совершение правонарушения в виде оставления места ДТП.

"Никому не пожелаешь оказаться в подобной ситуации, но если это случилось, то правильно организовать защиту поможет адвокат, специализирующейся на дорожно-транспортных происшествиях", — заключил Миронов.