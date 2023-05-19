МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. При желании и профессиональном подходе к вопросу площадь квартиры можно увеличить на законных основаниях, пояснила агентству "Прайм" юрист Елена Кудерко. Адвокат объяснил, кого могут заселить в квартиру без согласия хозяина

Присоединение балкона является одним из самых популярных способов увеличения жилья. Утепление конструкции лоджии и объединение в общее пространство способно добавить 3 — 8 квадратных метров в зависимости от типового проекта дома.

Присоединение кладовки к комнате увеличивает жилую или полезную площадь помещения в зависимости от места ее расположения. Как правило, кладовая не имеет капитальных перегородок, что делает этот метод практичным и удобным в исполнении.

Коридор квартиры можно увеличить за счет части лестничной клетки. Но здесь требуется проведение общего собрания жильцов, на котором все соседи должны согласовать уменьшение общей площади имущества МКД. Аналогично решается вопрос при присоединении части чердачного или подвального помещения. Увеличить квартиру с высокими потолками можно за счет обустройства антресоли. Как правило, "под потолок" убирают рабочую или спальную зону.

Мало кто задумывается, но даже простой перенос внутренних перегородок квартиры способен добавить несколько квадратных метров полезной площади. Происходит это за счет уменьшения толщины стен, урезания лишних углов, объединения комнат, уменьшения площади коридоров.

Что нужно знать до того, как начать ремонт? Всего несколько простых правил.

"Мокрые точки" (трубы водоснабжения и канализации) должны оставаться друг под другом по стояку многоквартирного дома;

Для реконструкции требуется подготовка проекта и получение предварительного разрешения в местной администрации;

Несущие стены дома, в большинстве случаев, оставят на месте или потребуют их существенного укрепления на основании заключения эксперта.

И, наконец, квартиру после перепланировки должен осмотреть кадастровый инженер, а состоявшиеся изменения необходимо внести в реестр недвижимости.