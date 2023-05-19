МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Если компьютер внезапно завис, многие пытаются судорожно нажимать на все кнопки. Почему этого нельзя делать и как следует поступить, рассказал агентству "Прайм" ведущий инженер департамента инфраструктуры ИМБА ИТ Тимур Габдурашитов. Россиянам назвали вредные привычки, которые медленно убивают смартфон

Во-первых, не нужно пытаться хаотично нажимать на клавиатуру или мышь. "Весьма вероятно, что процесс, который вызвал "зависание" ПК, завершится самостоятельно и все нормализуется", — отметил он.

Во-вторых, не стоит сразу нажимать кнопку питания (экстренное выключение) или извлекать кабель из розетки. Такие действия могут привести к выходу из строя одного из аппаратных компонентов ПК.

Эксперт добавил, что современные операционные системы не требуют постоянных перезагрузок. ОС сама предложит сделать это, когда потребуется — например после обновления или установки ПО. Для этого есть штатные средства ОС (в Windows это Меню Пуск > Выключение > Перезагрузка), нажимать на кнопку питания не нужно.

Устаревшие компьютеры, которым по десять-пятнадцать лет, могут зависать из-за низкой производительности. Тогда следует усилить их мощность, установив SSD диск, а также добавив оперативной памяти. Если конфигурация ПК этого не позволяет, можно просто поставить актуальный антивирус, произвести дефрагментацию диска, очистить временные папки Windows и кэш в браузере, заключил Габдурашитов.