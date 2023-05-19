МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ, Наталья Карнова. На Западе все чаще говорят о ренессансе ядерной энергетики. И это неудивительно: цены на традиционные энергоносители волатильны, привычная логистика поставок нарушена, а возобновляемые источники энергии ненадежны. Что от этого может получить Россия и что ей мешает? В санкции играют вдвоем. Россия показала, как будет учить Финляндию

ВЫГОДНО И НАДЕЖНО

Победное шествие мирного атома в 70-80-е годы прошлого века было прервано чередой инцидентов. Самой "черной страницей" стала авария на Чернобыльской АЭС: мир испугался масштаба катастрофы, после которой, казалось, надежды на возрождение не было.

Однако в последнее десятилетие словосочетание "ренессанс ядерной энергетики" стало звучать все чаще. Дело не только в том, что этот период обозначен непрерывным удорожанием энергоносителей. У АЭС есть очевидные преимущества как перед тепловой генерацией, так перед возобновляемыми источниками энергии.

Прежде всего, они дают существенно меньше вредных выбросов в атмосферу. При выработке одного киловатт-часа (кВт*ч) электроэнергии на угольных ТЭС образуется в среднем 820 граммов СО2-эквивалента парниковых газов, рассказал Кирилл Родионов из Института развития технологий ТЭК. Для АЭС этот показатель составляет всего 12 граммов CO2-эквивалента на протяжении всего цикла эксплуатации.

АЭС надежнее, чем энергия солнца и ветра, которая зависит от погодных условий. Например, в США в прошлом году средняя загрузка АЭС (соотношение фактической и предельной выработки) составляла 92,6 процента, тогда как загрузка ветровых и солнечных генераторов — 36,1 и 24,8 соответственно.

Мирный атом лучше, чем углеводороды с точки зрения климата и воздействия на здоровье населения.

"По расчетам ОЭСР и МЭА, ядерная энергетика сегодня позволяет избежать выбросов в 1,5 Гт и экономит 180 миллиардов кубометров газа в год", — такие цифры привела эксперт Центра Россия-ОЭСР РАНХиГС Мария Гирич.

ЕВРОПА НА РАСПУТЬЕ, МИР РАСПРОБОВАЛ

Дольше всех держалась Европа, которую Чернобыльская авария задела сильнее всего. Евросоюз согласовал "зеленый" статус мирного атома лишь к 2023 году. Однако единства до сих пор нет, утверждает генеральный директор ПАО "Европейская Электротехника" Илья Каленков. США приступили к зачистке рынка от российского мирного атома

Например, во Франции 75 процентов энергии генерируется АЭС. В то же время Германия решительно их закрывает и не планирует возобновлять работу атомной энергетики.

Планы многих стран скорректировали ограничения поставок российского топлива. Даже те, кто раньше держал курс на отказ от атомной энергии, свернули планы по выводу из эксплуатации существующих АЭС (например, Бельгия). Великобритания и вовсе запланировала строительство восьми новых станций.

Остальные страны вовсю используют дешевую, стабильную и экологичную энергию. К тому же, новые реакторы третьего поколения стали в разы безопаснее прежних. С начала 2023 года такие реакторы подключили в США, Китае, Словакии и Беларуси, а в Китае и Египте начали новое строительство, отметил первый вице-президент ЦСР Борис Копейкин.

Потенциальные оценки рынка нового строительства на ближайшие десять лет начинаются от полутриллиона долларов США. Достижение глобальных климатических целей может потребовать удвоения мощности атомной энергетики в мире к 2050 году.

Тренд наглядно демонстрирует динамика общемировых капиталовложений в строительство атомных энергоблоков. Если в 2015 году они составляли 28 миллиардов долларов, то в 2022 году достигли 49 миллиардов долларов, согласно данным МЭА. Почти половину этого прироста обеспечили страны ОЭСР, к числу которых относятся, в основном, развитые экономики Европы и Северной Америки. Иными словами, глаза боятся, а руки делают.

РОССИЯ И ЕЕ КОНКУРЕНТЫ

Россия является одной из крупнейших мировых ядерных держав. По словам Каленкова, "Росатом" объединяет в себе науку, инженерные разработки, весь ядерный цикл, начиная от добычи урана и заканчивая производством тепловыделяющих элементов, строительные мощности. То есть фактически он обладает всем тем, что нужно для строительства атомной электростанции. Такого больше нет ни в одной стране мира.

Неудивительно, что "Росатом" лидирует по количеству энергоблоков, введены в строй в последнее время и еще строятся. По подсчетам ОЭСР и МЭА, из 31 реактора, строительство которых началось после 2017 года, 27 имеют российские (17) или китайские (10) корни. При этом Россия доминирует на экспортном рынке: если все десять китайских объектов строятся в Китае, только три российских строятся в России, отметила Гирич. Польша затеяла большую "ядерную игру" в обход России

"Мы конкурентны как по цене, так и по качеству реализации проектов. Также, с учетом дочерних и совместных предприятий в других странах, мы занимаем заметную долю на рынках добычи и обогащения урана, а также производства топлива для реакторов", — сказал Копейкин.

Безусловно, такие компетенции есть и в Китае, Корее, Японии, США, Франции и Великобритании. Но ни одна из этих стран не может сравниться с "Росатомом" в части строительства атомных электростанций. Поэтому с одной стороны мы становимся бенефициарами возрождения интереса к мирному атому, с другой — объектом жесткого конкурентного противостояния.

Оно идет на всех направлениях. Между основными игроками нарастает противостояние. Оно имеет двоякий характер, рассказал замгендиректора Института Национальной Энергетики Александр Фролов. Некоторые игроки пытаются за счет усложнившихся отношений между Европой и Россией отвоевать себе дополнительные рынки.

При этом наш главный конкурент — вовсе не США, считает Копейкин. Декларируя желание занять место России на рынках других стран, они продолжают зависеть от наших услуг по поставкам топлива и обогащению урана. Реальную конкуренцию представляют скорее Китай и Южная Корея, которые могут предложить другим странам как строительство станций, так и привлекательные финансовые условия.

Таким образом, востребованность продукции "Росатома" находится под сильным политическим давлением. Он строит АЭС в Турции, Египте, Бангладеш, а вот запланированный проект в Венгрии может столкнуться с препятствиями.

"За пределами этих конкурентных плясок мы наблюдаем развитие атомной отрасли, которое делает ее сверхбезопасной и расширяет доступные энергоресурсы", — добавил Фролов.

ВСЕМ МИРОМ НА "РОСАТОМ"

По мнению Каленкова, подпортить игру "Росатома" в одиночку не сможет никто. Но сейчас создается международный консорциум американской, английской, французской атомных компаний для того, чтобы противостоять "Росатому" на рынке строительства новых атомных электростанций. В США заявили о неизбежности ядерной войны

"Они пытаются объединить свои компетенции, чтобы создать игрока, который бы реально мог хоть как-то конкурировать с "Росатомом" не только на политическом поле, но и на технологическом", — считает он.

Все это происходит на фоне острого недостатка уранового топлива в мире, поскольку оно трудно добывается. Одной из причин недавних событий в Центральноафриканской Республике была как раз борьба за запасы урановой руды, из которой делается топливо.

Стоит отметить, что у "Росатома" есть инновационные разработки по замкнутому ядерному циклу, при котором фактически не образуется ядерных отходов от топлива, оно перерабатывается снова и снова и используется для производства энергии. Когда эта технология будет доведена до промышленного использования, "Росатом" уйдет в еще в более серьезный технологический отрыв, подытожил эксперт.