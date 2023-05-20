МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Кондиционер, как и любое оборудование, подлежит демонтажу по решению суда, причем за счет самого собственника, пояснила агентству "Прайм" доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Свечникова. Юрист объяснила, как законно увеличить площадь квартиры

О неправильной установке кондиционера, по ее словам, управляющая компания обычно узнает от соседей, имеющих претензии к владельцу.

"Затем она проводит проверку и выдает собственнику предписание исправить нарушения, если они имеют место, в досудебном порядке", — напомнила эксперт.

При игнорировании предписания жильцы дома (соседи) или управляющая компания могут подать иск в суд. Проверка также может быть инициирована жилищной инспекцией, которая имеет право выписать штраф, однако его уплата не исключает демонтажа самого оборудования.

"Учитывая тот факт, что фасад дома является также общедомовым имуществом, суд своим решением может вменить в обязанность собственнику демонтировать кондиционер при условии, что будут установлены соответствующие факты", — пояснила Свечникова.

Важно, чтобы нарушения правил пользования общедомовым имуществом были доказаны. Если работы выполнены в соответствии с требованиями, а вред конструкциям, здания и людям, а также их имуществу не был причинен, суд может отменить штрафы и разрешить оставить кондиционер.