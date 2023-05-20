МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Современные электроприборы практически не потребляют электричество, если просто включены в розетку, да и в работе они гораздо более экономичны, чем их предшественники, рассказал агентству "Прайм" директор департамента управления бизнесом, EKF Дмитрий Кучеров. Россиянам раскрыли, как распознать поддельную платежку за услуги ЖКХ

Начнем с зарядных устройств. Вопреки мифам, они не потребляют электроэнергию, если включены в розетку, но в данный момент ничего не заряжают. "Электроэнергия должна куда-то уходить, а этого в такой ситуации не происходит", — пояснил специалист.

Он добавил, что в спящем режиме современные приборы практически не тратят энергию. Если лампочки накаливания, которые использовались раньше, заменены на светодиоды, то они потребляют примерно в 7,5 раза меньше энергии.

То же касается современных телевизоров, холодильников и прочих бытовых приборов: в них есть небольшая память, чтобы сохранить часы и прочее, но она почти не требует питания.

Вообще современные приборы, как правило, имеют класс энергопотребления А+. То есть потребляют гораздо меньше электроэнергии, чем их старые аналоги.

"Больше всего "жрут" старые приборы, которые когда-то были куплены нашими родителями, бабушками —"древние"‎ утюги и‎ холодильники, телевизоры и все остальное. Они являются самыми большими потребителями электроэнергии в принципе", рассказал собеседник агентства.

Простой пример: энергосберегающий холодильник с маркировкой потребления А+++, потребляет менее 22 кВт*ч, в то время как его "древний" коллега с маркировкой F — от 125 до 150 кВт*ч, то есть, в семь раз больше.

"Если брать современное оборудование, то самыми энергозатратными приборами в квартире могут быть утюг, бойлер, нагреватель воды, электрический чайник, духовка, микроволновка", — заключил Кучеров.