МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Сколько времени стоит выждать перед тем, как сесть за руль после употребления алкоголя, зависит от индивидуальных особенностей, однако есть некоторые общие правила, рассказал агентству "Прайм" врач-гастроэнтеролог АО "Медицина" Владимир Неронов. Исследование показало, как меняются алкогольные предпочтения россиян

Считается, что печень среднестатистического здорового человека может перерабатывать 20 миллилитров водки ежечасно.

"Отсюда и вся арифметика: если вам завтра за руль, сон должен быть не менее семи-восьми часов, а вечером можно позволить 100 миллилитров водки или 350 миллилитров вина или 500 миллилитров пива — не более", — рассказал медик.

Вместе с тем, запах алкоголя, а также его концентрация в крови — далеко не основной фактор, влияющий на внимательность человека.

"После бурного застолья некоторые люди испытывают так называемый "абстинентный" синдром, который станет серьезной помехой в концентрации внимания", — добавил он.

Доза, срок выведения алкоголя и длительность похмелья очень индивидуальны. Они зависит от активности печеночных ферментов, участвующих в метаболизме алкоголя. У одних он очень низкий, к примеру, у народов Севера, а у других — более активный. Поэтому ориентироваться надо прежде всего на свое самочувствие наутро после застолья — если есть хоть малейшее недомогание, садиться за руль нельзя, подытожил Неронов.