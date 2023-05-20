МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ, Екатерина Акопова. На 28 мая намечен второй тур выборов президента Турции. Что будет, если у власти останется Реджеп Тайип Эрдоган? Придется ли ему менять свою политику в отношении России? И какими изменениями в двусторонних отношениях России и Турции грозит приход его к власти его главного соперника — оппозиционера Кемаля Кылычдароглу? Допрыгались. Финнам начали задавать неудобный вопрос на границе с Россией

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Турецкие выборы сулят определенную интригу — в первом туре Эрдоган обошел соперника, но с незначительным отрывом. Ни один из них не набрал 50 процентов голосов избирателей, поэтому назначен второй тур. Победитель до последнего неясен — можно строить версии, однако без каких-либо гарантий.

Продлив зерновую сделку еще на 60 дней, президент Эрдоган пообещал прилагать все усилия для ее полного выполнения, обеспечивая тем самым вклад в международную продовольственную безопасность, что будет положительно восприниматься как Россией, так и всем мировым сообществом.

"Последствия землетрясения в Турции еще не ликвидированы, но народ понимает, что порядок в стране может навести только сильный лидер, имеющий за спиной огромный опыт управления и обеспечивающий ее стабильность и это вряд ли новый кандидат от республиканской партии", — подчеркнула доцент кафедры рекламы и бизнес-коммуникаций ИМЭБ экономического факультета РУДН Ирина Глинская.

Однако победить Эрдогану, по ее мнению, будет непросто, оппозиция хоть и разношерстная, но ее поддержка извне очевидна. Да и удержать власть будет нелегко, протесты после выборов могут стать многочисленными, судя по количеству голосов, отданных за оппозиционного лидера в первом туре.

СТАРЫЙ ДРУГ ЛУЧШЕ

Прогнозы дальнейшего развития отношений России и Турции строят, опираясь на оба сценария, как весьма вероятные. "Россия сможет выстроить свои отношения с любым кандидатом в президенты, тем более что Турция заинтересована в газовом хабе и строительстве АЭС с помощью российских специалистов", — убеждена Глинская.

Конечно, с нынешним лидером уже установились конструктивные взаимовыгодные отношения, и Россию это вполне устраивает.

"Если Эрдоган останется президентом Турции, то он сохранит политическую линию, которой придерживался все эти годы", — считает доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова.

Речь идет, по ее словам, о том, что Турция останется в нейтральных отношениях с Россией.

"Эрдоган прекрасно понимает, о чем и говорит в дебатах, что во многом экономическими успехами Турции можно похвастаться за счет организации так называемого турецкого хаба при организации параллельного импорта в Россию", — напомнила эксперт. В "Росконгрессе" рассказали, что ждет экономику Турции после выборов

Помимо этого, по ее словам, Турция остается той самой "заграницей", куда русским туристам можно поехать и отдохнуть вместо Европы. Также не стоит забывать и об экспорте турецкой продукции в Россию, объем которой растет год от года. Товарооборот России и Турции за весь прошлый год удвоился и достиг 45 миллиардов долларов, и это не предел.

БЕЗ ПРОБЛЕМ НЕ ОБОЙДЕТСЯ

По мнению экономиста Егора Клопенко, оба кандидата — и действующий президент, и оппозиционер — имеют практически одинаковые шансы на победу. И так получилось, что Россия является фактически второй страной в мире после самой Турции, где так пристально следят за исходом этой гонки.

"Объяснить этот интерес к турецкому политическому ралли очень просто — к середине 2023 года Турция стала одним из главных, а по целому ряду направлений главным партнером России и своеобразными воротами во внешний мир", — убежден эксперт. СМИ: турецкие производители одежды теряют крупнейший рынок

Фактически вся внешняя торговля в значительно степени зависит от Турции, Китая и Казахстана, а вместе с тем и пополняемость нашего бюджета, и наличие многих иностранных товаров на прилавке, и сама способность русского бизнеса держаться на плаву за счет параллельного импорта.

Куда изначально стекаются многочисленные грузы, которые в рамках параллельного импорта в итоге попадают в Россию? Ответ: в Турцию и Казахстан. Причем Казахстан перестал быть излишне лояльным к этому процессу какое-то время назад, а вот Турция до сих пор активно участвует в этом. Китай же поставляет в России множество товаров собственного производства, но, строго говоря, не является проводником товаров из других стран.

Проигрыш Эрдогана будет иметь, по мнению Клопенко, целый ряд негативных последствий. Во-первых, Турция вернется в состав западной коалиции, которая соблюдает санкции. Однозначно Россия существенно сократит возможности параллельного импорта и пока непонятно, удастся ли их восполнить за счет других стран или это приведет к определенному дефициту на полках наших магазинов.

Во-вторых, в таком случае, скорее всего, закроется проект создания турецкого газового хаба и, соответственно, даже теоретическая возможность поставлять наш газ в Европу.

Но и выигрыш Эрдогана может иметь негативные последствия для России. Политик, по словам Клопенко, склонен к авантюрам. Он может ставить перед собой совершенно другие цели: не те, которые декларирует сейчас, и не те, о которых думает российское руководство. "Скорее всего, он попытается разыграть российскую карту еще раз — и что из этого получится пока не известно", — заключил эксперт.