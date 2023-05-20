МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. В ближайшее время курс доллара к рублю, вероятно, останется на уровне 80. Поддержку российской валюте оказывает пик налоговых выплат, который ожидается 29 мая, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Россия получила еще один уникальный шанс заработать. Но ей хотят помешать

Он напомнил, что за последние три месяца весны доллар вырос на 6,51 процент, до 79,87 рубля, курс евро увеличился на 8,43 процента и составил 86,14 рубля, курс юаня вырос на 5,40 процентов и составил 11,36 рубля.

"Рубль находится под давлением из-за низких цен на нефть, сокращения продаж валюты экспортерами, а также разрастающегося дефицита бюджета и высоких геополитических рисков. Российская экономика адаптируется к новым условиям, сталкиваясь с внешним давлением и санкциями. Власти страны работают над внешнеэкономическими задачами, но дефицит бюджета не покрывается доходами", — пояснил собеседник агентства.

Дефицит бюджета за первые четыре месяца этого года превысил плановый годовой показатель, составив 3,4 триллиона рублей, нефтяные доходы снизились из-за падения цен на сырье. "Благодаря расширенному бюджету рубль вернулся на уровни, позволяющие Минфину увеличить поступления и сократить дефицит", — добавил Антонов.

Динамика нефтяных котировок остается неопределенной. Несколько факторов влияют на нее: обсуждения по потолку госдолга США, низкий спрос на нефть со стороны Китая и растущий индекс доллара. Страны G7 разрабатывают новые пакеты санкций, чтобы снизить поступления в бюджет и ограничить действия российских компаний, это тоже добавляет неясности.

В ближайшее время курс доллара, вероятно, останется на уровне около 80 рублей. Пик налоговых выплат ожидается 29 мая. С учетом продажи валютной выручки перед этой датой рубль может укрепиться до уровня 78,5 рубля. Если цена доллара останется ниже 82 рублей до 1 июня, то следующей отметкой укрепления нацвалюты может послужить 76 рублей. Это будет зависеть от цен на нефть, которые должны пройти отметку 77,6 доллара за баррель.

"Для котировок евро целевой уровень составляет 89 рублей, для юаня цель — 11,50 рубля. В рамках коррекции можно рассчитывать на укрепление рубля до 79,60 рублей за евро и 10,80 рублей за юань", — резюмировал он.