МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ, Екатерина Акопова. Отечественные компании все чаще жалуются на нехватку рабочих рук, даже если предлагают вакансии с высокими зарплатами. Причин такой ситуации несколько, и все они носят долгосрочный характер. Россия забирает у Финляндии лакомый кусок. И это дороже нефти

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ЯМА

Это, пожалуй, наиболее заметная на сегодняшний день причина кадрового голода. Сейчас в трудоспособный возраст входит поколение, родившееся в 90-е и начале 2000-х годов. Именно в этот период в стране резко сократилась рождаемость — ежегодно в среднем на 600 тысяч детей, подсчитал председатель комитета по трудовым отношениям и рынку труда МГО "Опора России" Сергей Анисимов. За десятилетие страна недосчиталась шесть миллионов человек, и на эту ситуацию объективно нельзя повлиять.

С ним согласилась доцент базовой кафедры Благотворительного фонда поддержки образовательных программ "Капитаны" РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Захарова. По ее словам, последствие кризиса 1990-х дает нам демографическую яму среди 20-25 летнего населения.

На текущий момент численность россиян в возрасте от 20 до 30 лет практически в два раза меньше, чем 30-40-летних, поэтому молодых кадров, быстрее всего способных научиться чему-то новому, просто физически не хватает, отметил преподаватель Института мировой экономики и бизнеса РУДН Равиль Асмятуллин.

В перспективе ситуация только усугубится — ведь в России отрицательные показатели естественного прироста. Демографические провалы вкупе с низкой рождаемостью говорят о том, что население будет стареть, а трудоспособных граждан станет еще меньше. Так, согласно прогнозу ООН, к 2050 году численность населения России снизится до 135 миллионов человек, а к 2100 году — до 126 миллионов.

"АМЕРИКАНСКИЕ ГОРКИ" ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Все помнят, что в 1990-е промышленность России резко сократилась. В позднем СССР функционировало 25 тысяч промышленных предприятий, на которых трудилось 22 миллиона человек. К настоящему моменту закрылась как минимум половина, а численность занятых на производстве снизилась вдвое. Покупать доллары поздно: куда их теперь девать

Следствием такой деиндустриализации стало закрытие профессиональных училищ. Кадры, которые они готовили, оказались не нужны экономике. Поэтому образовался вакуум в подготовке специалистов для промышленного сектора. Закрытие предприятий и падение доходов привели к оттоку кадров и, как результат, снижению привлекательности инженерных и рабочих специальностей.

"В течение двух десятилетий с начала 90-х престиж рабочих профессий стабильно снижался", — убежден Асмятуллин.

Восстановить интерес к этим сферам сиюминутно также невозможно. Кроме того, для части молодежи доступны варианты заработков в цифровой среде, что выглядит привлекательным и интересным в сравнении с менее комфортными условиями на производстве.

Однако кризис промышленности сменился взлетом во второй половине 2022 года. По словам Анисимова, тогда многие предприятия страны получили большие государственные заказы, выполнение которых заставляет работать в две, а то и в три смены.

"Банк России отмечает, что загрузка промышленности достигла 80 процентов — такого показателя он не фиксировал за двадцать лет наблюдений", — подчеркнул Анисимов.

Санкционный режим в отношении России, уход иностранного бизнеса с одной стороны стимулировал отечественные компании производить все самим. С другой это потребовало дополнительных специалистов, в которых раньше не было потребности. Дополнительный вклад в проблему внес отток части специалистов, особенно в IT-сфере.

КАДРОВЫЕ "НОЖНИЦЫ"

Тут и возникли "ножницы" между потребностью и реальным кадровым ресурсом, когда спрос и предложение на рынке труда не встречаются. То есть работодателям нужны люди с одним набором квалификаций и навыков, соискатели же обладают совсем другими. Поэтому мы видим большое количество открытых вакансий, но кандидаты не соответствуют требованиям. СМИ: крупные российские банки начали брать комиссию за популярную услугу

Во многом виновата специфика профессионального обучение: большинство вузов и колледжей учреждений дает широкое базовое образование, в то время как экономика нуждается в узкопрофильных специалистах. Особенно много вопросов к качеству подготовки в платных вузах. Работодателю приходится доучивать выпускника до нужного ему уровня, а это время и дополнительные издержки.

Эта проблема не решается приглашением мигрантов, поскольку требуется высокая квалификация. Не поможет и резкое увеличение зарплат — токарь шестого разряда должен проработать на предприятии несколько лет, чтобы добиться такой квалификации.

Единственный путь, по которому можно идти — повышение производительности труда, внедрение робототехники с одной стороны и воспитание реального рабочего класса с другой. Для этого требуется господдержка и государственный контроль. Необходимо возрождать сеть профессиональных технических образовательных учреждений и ремесленных училищ для подготовки квалифицированных специалистов.

Отдельного внимание требует и подготовка руководителей — не менеджеров широкого профиля, а именно управленцев, специализирующихся на конкретной сфере. Это поможет избежать проблем не только с кадрами, но и с управлением в целом.

Однако такой комплексный подход требует последовательных усилий на протяжении десятилетия и не решит проблему дефицита кадров в ближайшей перспективе, делают вывод эксперты.